Il sindaco di Tirana Erion Veliaj è stato contagiato dal coronavirus. La notizia è stata confermata da lui stesso attraverso un post sui social network in cui scrive:

“Amici, dopo il test mi hanno informato che sono risultato positivo al covid-19. Sono in buona salute, così come la mia famiglia. Ma da oggi continuerò a lavorare da casa con la stessa dedizione per Tirana.

Nessuno di noi è immune da questo virus, perciò per favore non dimenticate di lavare le mani il più spesso possibile e indossare mascherina per proteggere voi stessi e la vostra famiglia il più possibile! Auguro il meglio per le vostre famiglie! Salute e amore a tutti e profonda gratitudine per i dottori eroici! Ci rivediamo di nuovo! “– scrive Veliaj.

Il presidente Meta: Auguri di pronta guarigione

Il presidente della Repubblica, Ilir Meta, ha auspicato una pronta guarigione dal COVID al sindaco Erion Veliaj, che ha annunciato oggi di essere colpito dal Covid-19.

“Augurando una pronta guarigione al sindaco di Tirana, Erion Veliaj e tanta salute per sua famiglia, voglio riconfermare con forza l’importanza vitale del rispetto dei protocolli sanitari, nonché l’aumento dell’efficacia delle misure di protezione attraverso la consapevolezza, la trasparenza e completezza, per prevenire un’ulteriore diffusione della pandemia di COVID-19.

Il ritmo allarmante di casi crescenti di cittadini colpiti, purtroppo anche il numero di vittime, richiede una strategia più efficiente e trasparente per far fronte alle gravi conseguenze di questa pericolosa pandemia. Chiedo a tutti i cittadini di seguire le istruzioni rese pubbliche per indossare mascherine e rispettare le distanze fisiche, soprattutto quando si avvicina il picco della stagione turistica.

È inoltre estremamente necessario garantire misure di protezione a medici, infermieri e personale di supporto, che sono in prima linea, sacrificando, anche con la propria vita, per proteggere la salute di ogni cittadino “.