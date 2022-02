Questa Corte ha deciso oggi di confermare il verdetto emesso dal Tribunale di primo grado. L’effettivo periodo di carcere per l’ex ministro socialista sarà di 3 anni e 4 mesi

Sulla base delle procedure, Tahiri dovrà iniziare a scontare immediatamente la pena.

Secondo la sentenza del tribunale, le azioni di Tahiri e la sua mancanza all’epoca in cui prestava servizio come ministro, hanno portato alla proliferazione della coltivazione della cannabis.

L’ex ministro ha il diritto di fare ricorso all’Alta Corte, 45 giorni dalla data del suo ultimo processo.

D’altra parte, la Corte d’Appello non ha apportato modifiche oggi, riguardo all’ex direttore della polizia di Valona, Jaeld Cela, anche lui condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere.

La procura per i reati gravi aveva chiesto 12 anni di reclusione per l’ex ministro degli interni, Saimir Tahiri e Jaeld Cela.

Saimir Tahiri, aveva affermato che il processo nei suoi confronti era stato montato ad hoc e che le accuse erano false.

“Sono accusato di essere parte di un gruppo strutturato criminale, di traffico di stupefacenti assieme ad alcuni poliziotti, che come avete potuto vedere anche voi non erano poliziotti a Valona durante il periodo di questi traffici. E’ una bugia. E’ talmente montato questo processo che io non riesco a dare una spiegazione.” – aveva affermato l’ex ministro Tahiri due anni fa.

Anche l’ambasciata degli Stati Uniti in Albania ha rilasciato una dichiarazione dopo che l’ex ministro Tahiri è stato condannato dalla corte d’appello albanese: “Esortiamo le istituzioni giudiziarie a continuare a dimostrare che nessuno, indipendentemente da partito, posizione o ricchezza, è al di sopra della legge. Niente più impunità.”

L’ex ministro è stato inizialmente condannato a 3 anni di libertà vigilata con l’accusa di abuso di potere dal Tribunale di primo grado. Tuttavia, la Corte d’Appello ha annullato questa sentenza e ha rinviato il caso per un nuovo processo a un tribunale di grado inferiore.

Il 20 settembre 2019 il tribunale penale ha ritenuto l’ex ministro dell’Interno colpevole di diversi capi di imputazione per abuso di potere, condannandolo a 5 anni di reclusione. Questo verdetto è stato revocato dal Tribunale di primo grado e convertito in 3 anni di libertà vigilata.

La Procura ha avviato un’indagine contro Tahiri in seguito alla pubblicazione di una serie di intercettazioni telefoniche in Italia, che sostenevano di incriminare l’ex ministro ed esporre i suoi legami con il famigerato gruppo criminale noto come Habilaj.

Tahiri è stato ministro dell’Interno in Albania nel secondo governo del premier Edi Rama, alla giovane età di 34 anni, dal 2013 al 2017, quando fu costretto ad abbandonare il proprio incarico per le accuse in merito al coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.