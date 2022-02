Si è spento all’età di 81 anni Luan Starova. Le commosse parole di sua figlia Blerina Starova: Ci lasci senza parole e con ricordi indimenticabili, papà.

L’Annuncio

Annunciamo con grande dolore che oggi nostro nonno, marito e padre Luan Starova è morto. Un comunicato che esprime la sofferenza per la perdita del padre e dell’uomo e che comunica la morte di uno dei più grandi scrittori, accademici e giornalisti albanesi.

Nato sulla sponda del lago di Ohrid, Starova si trasferisce nel ’43 a Skopje, con la sua famiglia e a oggi è uno degli scrittori albanesi più tradotti. È stato l’unico membro albanese dell’Accademia Macedone delle Scienze, come riconoscimento per i suoi innumerevoli libri di critica letteraria e tradotti.

Starova ha studiato letteratura a Parigi e questo suo amore lo ha portato nel tempo a essere uno scrittore francofilo. Ha ricoperto svariate cariche diplomatiche: è stato Ambasciatore in Tunisia per conto della Jugoslavia e poi inviato in Palestina.

È stato primo Ambasciatore macedone in Francia e poi in Spagna e Portogallo. Una delle sue maggiori opere è Saga Balcanica, composta da dieci libri scritti in macedone e albanese, nei quali, partendo dall’esperienza migratoria della sua famiglia, evidenzia una serie di riflessioni sulla storia balcanica dell’ultimo secolo.