Pubblicità

Anche questa domenica torniamo alle ore 19:00, con un guest star speciale, Kledi Kadiu. Potete seguire il live più moderno e flessibile, ma sopratutto potete interagire meglio con i commenti in diretta che ci invierete. Oltre a questo vi annunciamo che la diretta non sarà solo su YouTube ma in contemporanea sul canale YouTube di Arber Agalliu e sulla pagina Facebook di Albania News.

Oggi l’argomento sarà #iostoacasa, dove il nostro Arber Agalliu farà una conversazione con Kledi di come stanno passando questi giorni in casa e un po’ su di lui e la sua famiglia.

Quello che dovete fare quindi è sintonizzarvi alle 19:00 di domenica 5 aprile 2020 su YouTube (o su Facebook) e interagire con noi in diretta. La diretta sarà trasmessa anche qui.

Pubblicità