Il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama ha incontrato oggi, 17 novembre, a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Si è discusso sul riconoscimento delle pensioni degli albanesi in Italia, così come sull’approfondimento della cooperazione bilaterale tra i due paesi.

Il presidente del Consiglio Edi Rama è stato oggi in visita ufficiale in Italia, mentre ha ribadito durante le dichiarazioni congiunte alla stampa nel Salone dei Galeoni il riconoscimento delle pensioni degli albanesi in Italia, sottolineando che non si tratta di un processo facile.

“Per il numero dei cittadini albanesi che vivono in Italia e in Grecia, gli accordi con la Grecia e l’Italia sono quelli più difficili”, aveva detto Rama in una conferenza stampa del Rinas prima di partire per l’Italia.

Draghi: “L’Italia continuerà a dare sostegno pieno e convinto all’Albania”

“La relazione tra i due paesi è antica, forte, di successo, non necessita di discussione ma solo di rafforzamento. La comunità albanese in Italia è vasta, ben integrata, gli studenti sono molti, le aziende italiane in Albania sono migliaia e migliaia sia quelle italiane che a proprietà mista.

C’è collaborazione con l’Albania su agricoltura, servizi, turismo e ora anche transizione ecologica. L’Italia è vicina all’Albania in ogni tratto della sua politica estera. L’Italia ha sempre sostenuto l’Albania seguendo da vicino l’adeguamento agli standard Ue e continuerà a farlo.

È importante anche per la stabilizzazione dei Balcani. Anche la cooperazione sul fronte giudiziario e della sicurezza procede bene, oggi se ne è parlato. Nel pomeriggio Rama firmerà alla Farnesina la partecipazione a un comitato economico congiunto”.

Dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi e del Primo Ministro albanese Rama