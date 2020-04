Franko Bushati detto “Kobra” (Tirana, 5 luglio 1985), oltre ad essere una colonna portante della Nazionale albanese di basket, è un cestista professionista che milita da sempre nei campionati prestigiosi italiani di Serie A.

Il padre, Pjerin, è stato anch’egli un membro della nazionale albanese.

Alto 191 cm per 80 kg, gioca solitamente come guardia o playmaker, fa ormai stabilmente parte della nazionale albanese, paese in cui è nato. La sua crescita cestistica avviene però in Italia nelle file della Stella Azzurra Roma, dove ha come compagno di squadra Andrea Bargnani.

In seguito si trasferisce a Cento, dove disputa un campionato di serie B d’Eccellenza. Dalla stagione 2007-08 fa parte del roster della Dinamo Sassari, in Legadue, dove si mette in luce come uno dei giovani più interessanti di tutto il campionato.

