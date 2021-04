Ieri, 25 aprile in Albania si sono tenute le elezioni parlamentari che vedono fronteggiarsi in primo luogo il Partito Socialista e il Partito Democratico.

Il sistema proporzionale regionale non traduce la percentuale a livello nazionale in un numero preciso di seggi. Infatti, ad ora (ore 20:00) in 12 collegi elettorali, il Partito socialista sarebbe in testa in 8 di essi ed attualmente si troverebbe con 73 seggi su 140.

Lo scrutinio è ancora in corso mentre sono state contate il 68% delle schede

Fonte: KQZ

