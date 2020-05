Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 140 test su casi sospetti, e 8 casi sono stati confermati positivi al Covid-19 oggi in Albania.

Di questi 5 casi sono a Tirana, 2 a Elbasan e 1 caso a Durazzo. Durante questa settimana, le cifre sono rimaste stabili e hanno segnato la percentuale positiva più bassa dall’inizio dell’epidemia con il 4,3%.

Dall’inizio dell’epidemia, 803 cittadini sono stati confermati positivi con COVID-19 in tutto il paese e attualmente il 68% di loro risulta guarito. Attualmente ci sono 229 contagi ancora attivi in tutto il paese.

Pubblicità

La maggior parte delle persone colpite sono seguite dal medico di famiglia o sono asintomatiche, mentre attualmente nei due ospedali COVID, nell’ospedale delle malattie infettive e nell’ospedale Covid 2 “Shefqet Ndroqi” sono ricoverati attualmente 34 pazienti di cui 7 di loro sono in terapia intensiva.

“In concomitanza con l’allentamento di alcune misure, come l’estensione delle aree verdi, la fornitura di un servizio di taxi per viaggi interurbani con due passeggeri della stessa famiglia e i rimpatri dei connazionali che vivono in zone rosse, e che passeranno la quarantena nella propria casa, si richiede una maggiore consapevolezza civica e rispetto delle regole “è l’invito del Ministero della Sanità

Con l’allentamento delle misure, è molto importante aumentare la cura dell’igiene personale e rispettare le nuove regole, pertanto il Ministero della salute e della protezione sociale invita tutti i cittadini a continuare a rispettare la distanza fisica e mantenere l’igiene personale, così come le aziende che hanno aperto le attività devono aderire rigorosamente ai protocolli di sicurezza. Invitiamo i cittadini a non trascurare i segni di COVID19 e a chiamare immediatamente l’emergenza nazionale 127 nel caso in cui sospettino di essere colpiti dal virus.

Pubblicità