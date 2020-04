La direttiva firmata questo mercoledì, 1° aprile, dal Ministro della Salute, Ogerta Manastirliu, chiarisce che le misure rimarranno in vigore fino alla fine della condizione epidemica causata dall’infezione COVID-19.

Tutte le attività che erano sospese dal momento in cui era comparso il paziente zero Covid-19 in Albania saranno bloccate ulteriormente.

Pertanto, le scuole pubbliche e private, gli asili nido, i bar, i ristoranti, le attività pubbliche (manifestazioni, ecc.), cli interventi chirurgici pubblici e privati non urgenti previsti, le cliniche dentali, saranno sospesi a tempo indeterminato.

Pubblicità

La decisione presa 13 marzo di chiudere bar e ristoranti in tutto il paese, tra cui palestre, fast food, attività culturali e divieti di assembramenti, viene così prorogato sine die ovvero fino alla fine dell’emergenza coronavirus.

Anche le scuole che erano state chiuse con una decisione del 9 di marzo rimarranno chiuse fino alla fine dell’emergenza.

Bollettino del 1 aprile

Pubblicità

Leggi anche

Comunicazione in albanese dal Ministro della Salute