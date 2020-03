Irritato dal comportamento di alcune persone che circolano ancora liberamente per strada, oggi il premier Rama ha annunciato tutto l’impiego dell’esercito per fare rispettare le regole.

Tutto l’esercito sarà impiegato alla difesa della popolazione, minacciata da un gruppo di persone irresponsabile, veri traditori, i quali causeranno una tragedia. Ma non lasceremmo in nessun modo che queste persone danneggino migliaia e migliaia di innocenti, e causino dolore a decine e decine di altri.

Dobbiamo fermarli ad ogni costo e useremo ogni mezzo, fino alla privazione totale della libertà. Il popolo non se lo merita questo tradimento da nessun individuo, in questa battaglia per la vita.

Presso i supermercati e le banche nelle seguenti fasce orarie 6-10 e 16-18 ci saranno anche soldati e agenti ti polizia di stato per rendere possibile assieme a voi il rispetto indiscutibile delle regole imposte per questi giorni difficili.

Questi uomini hanno lasciato le loro case e le loro famiglie e stanno facendo tutto il possibile per proteggervi con il metodo che conoscono meglio: la disciplina

Il nostro ringraziamento va ad ogni membro delle forze armate e della polizia di stato

Rispettate queste regole

Seguite i consigli degli specialisti

Rispettate gli orari di uscita

Rispettate la fila in supermercati e banche

Mantenete la distanza di due metri uno dall’altro

Rispettate le misure difensive negli ambienti pubblici

State a casa con i propri famigliari

La polizia e l’esercito si sono impegnati oggi a garantire le distanze facendo rispettare la fila davanti ai negozi alimentari e le farmacie

Nella città di Elbasan torre coperta con la bandiera italiana

Oggi la torre dell’orologio nella città di Elbasan è stata coperta con la bandiera italiana in segno di solidarietà con il popolo italiano #Andratuttobene 🇦🇱❤🇮🇹

