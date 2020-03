Rama ha avvertito che l’esercito e la polizia saranno autorizzati a usare anche la forza, con l’uso di idranti e gas lacrimogeni, così come succede nelle manifestazioni illegali.

“Dalle ore 13:00 di sabato fino alle 05:00 di lunedì il coprifuoco sarà totale e nessuno uscirà di casa tranne la polizia, i militari e i servizi più essenziali dello stato. Non ci saranno negozi aperti e tutte le serrande saranno chiuse sul tutto il territorio della Repubblica d’Albania. Chi rompe il coprifuoco dovrà affrontare le forze dell’ordine. Dalle 13:00 di oggi alle 05:00 di lunedì tutto il paese sarà una casa chiusa a chiave, e tutti rimarranno nelle loro stanze”, ha detto Rama.

Il capo del governo annuncia che stazionarsi in un posto e camminare in gruppo tra i quartieri non sarà più tollerato, e non basteranno più i consigli pacifici e si andrà oltre alle multe. Infatti Rama ha avvertito che l’esercito e la polizia saranno autorizzati a usare anche la forza, con l’uso di idranti e gas lacrimogeni, così come succede nelle manifestazioni illegali. Il capo della maggioranza ha minacciato coloro che usciranno senza motivo con l’esclusione dal sostegno economico previsto per far fronte alla difficile situazione che l’Albania sta attraversando con COVID-19.

Chi e rimasto disoccupato a causa della situazione di emergenza ma esce ugualmente da casa non riceverà il sostegno statale per lo stipendio, agli studenti sarà interrotta la borsa di studio, agli anziani il rimborso dei farmaci e sarà tolta fino a 1 anno l’assistenza sociale per i disoccupati.

“La polizia e l’esercito supervisioneranno tutti i quartieri di Tirana e Durazzo, dove abbiamo le aree più rosse di tutto il paese, così come ogni area urbana dell’Albania. Saranno fotografati e inseriti nella lista nera dei traditori, coloro che escono a prendere il sole, a giocare dominò o fare baldorie nei cortili. Questi individui pagheranno a caro prezzo e qualsiasi violazione della legge di guerra. Questa piccolissima minoranza di disobbedienti, che è sufficiente per causare danni a tutta la popolazione, sarà considerata traditrice in questa guerra e sarà trattata con tolleranza zero.” ha annunciato Rama

