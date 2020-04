L’Albania ha registrato il numero più basso di nuovi casi di contagio confermati con COVID-19 nelle ultime 2 settimane.

Oggi, 7 aprile, su 182 test eseguiti, solo 6 nuovi casi sono risultati positivi, portando il numero totale degli infetti a 383. C’è un bilancio positivo anche per quanto riguarda i guariti. Nelle ultime le 24 ore sono stati aggiunti all’elenco dei guariti altri 15 pazienti portando il numero totale a 131.

Questo risultato positivo è dovuto all’intenso lavoro di indagine epidemiologica e di monitoraggio dei casi, che ha inciso all’interruzione della catena della trasmissione dell’infezione.

Pubblicità

Il numero delle persone colpite da COVID-19 è amentato a Tirana, Elbasan, Korça, e mentre sembra esserci stata una frenata nella città di Scutari dove alcuni giorni fa si era registrato un numero significativo di casi, con uno scoppio di infezioni a seguito del mancato rispetto delle misure adottate.

Nella comunicazione quotidiana per i media, il Ministero della Sanità ha fatto sapere che attualmente i ricoverati presso i due ospedali COVID sono 74. Nell’ospedale per le malattie infettive sono ricoverati 67 pazienti, di cui 5 di loro sono in terapia intensiva. All’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 7 pazienti in totale, 6 dei quali in terapia intensiva, mentre 3 sono intubati. Finora, 22 cittadini hanno perso la battaglia contro questa malattia.

Il Ministero ha messo a disposizione una linea verde GRATUITA 0800 40 40 a tutti i cittadini in cerca di informazioni o consigli su COVID-19. Questa linea servirà anche ai pazienti cronici per ottenere informazioni su come contattare il proprio medico di famiglia, su come possono beneficiare dei farmaci e il rimborso e su qualsiasi altra esigenza. Chiamare il numero unico di emergenza 127 quando appaiono segni di malattia.

Pubblicità

Il Governo ha aperto un nuovo portale interamente dedicato alla situazione di emergenza causato dal coronavirus. Il portale può essere utilizzato per avere informazioni e consigli utili, statistiche aggiornate e le misure prese dal governo.

Coronavirus Albania, la mappa del contagio

La mappa delle città colpite da COVID-19 rispetto a ieri, 6 aprile, è rimasta invariata

Tiranë 181 casi Shkodër 44 casi Durrës 38 casi Fier 26 casi Korçë 17 casi Lezhë 14 casi Has 12 casi Elbasan 11 casi Kavajë 8 casi Lushnje 5 casi Krujë 5 casi Vlorë 5 casi Rrogozhinë 4 casi Tropojë 4 casi Pukë 4 casi Mirditë 3 casi Berat 2 casi

Leggi anche