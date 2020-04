Il Ministero della Salute, nel bollettino quotidiano, ha fatto sapere che sono 7 nuovi casi confermati oggi dopo 225 test eseguiti mentre il numero dei guariti e 15.

Si è verificato così un raddoppio dei casi di guarigione rispetto ai contagiati. I nuovi casi sono stati registrati in particolare a Kruja, con 3 casi, 2 casi a Tirana e 2 a Scutari.

Finora sono stati eseguiti 8253 tamponi in totale e le persone confermate positive al test COVID-19, sono 773.

Il basso numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma anche il basso numero di ricoveri ospedalieri, secondo il Ministero della Salute, mostrano che la situazione è sotto controllo. Si apprende che nei due ospedali COVID a Tirana, sono ricoverati 36 pazienti. Attualmente ci sono 31 pazienti all’ospedale delle malattie infettive, 6 dei quali in terapia intensiva, invece all’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, sono ricoverati 5 pazienti di cui 1 è in terapia intensiva in gravi condizioni.

Attualmente nel nostro paese ci sono 272 pazienti attivi con COVID19 e, come si può vedere, il numero di pazienti guariti continua ad essere superiore da più di due settimane.

Finora, 31 cittadini hanno perso la battaglia contro la malattia, nonostante gli sforzi del personale medico.

Nonostante le fluttuazioni quotidiane dei dati, la situazione continua a essere sotto controllo. Servono come indicatori il numero stabile dei ricoveri e il basso numero di pazienti in terapia intensiva che necessitano di respirazione assistita.

Affinché questa situazione continui a essere controllata anche in concomitanza dell’allentamento di alcune misure, il Ministero della salute e della protezione sociale invita tutti i cittadini a continuare a rispettare le misure stabilite, a rispettare la distanza fisica e curare l’igiene personale.