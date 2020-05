Pubblicità

Nelle ultime 24 ore in Albania, il numero di pazienti infetti e quello dei ricoverati negli ospedali COVID è aumentato.

Dei 270 test eseguiti su casi sospetti di contagio, 17 di loro sono risultati positivi. 11 dei positivi sono casi che hanno avuto contatto con casi positivi confermati precedentemente, mentre 6 di loro sono sottoposti a indagini epidemiologiche sul campo in quanto sono casi nuovi non collegati a focolai.

I casi positivi di oggi sono distribuiti così: 9 casi a Tirana, 5 casi a Kruja e 3 casi a Kamza dove si è verificato un nuovo focolaio. Dall’inizio dell’epidemia, sono stati confermati positivi al COVID-19, 820 persone in totale.

Nelle ultime 24 ore non si registrano guariti, ma nonostante ciò finora hanno vinto la battaglia contro coronavirus circa 70% dei contagiati. Attualmente ci sono 219 soggetti attivi con COVID19. Il Ministero della Salute ha confermato non solo l’aumento dei casi nelle ultime 24 ore, ma anche l’aumento del numero dei ricoverati.

Ieri c’erano 8 contagi, mentre oggi 17. In due ospedali COVID, ci sono 38 ricoverati, 5 in più rispetto a ieri, di cui 8 in terapia intensiva. Il Ministero della salute e della protezione sociale fa appello ai cittadini affinché continuino a rispettare la distanza fisica e a curare l’igiene personale. Un invito che si estende anche alle imprese che hanno aperto le attività affinché rispettino rigorosamente i protocolli di sicurezza.