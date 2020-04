C’è stato un aumento significativo del numero di persone infette nelle ultime 24 ore, con 17 nuovi casi confermati, 11 in più rispetto al giorno di ieri quando si erano registrati solamente 6 casi nuovi.

Il numero totale di persone infette in Albania ha raggiunto i 400, dei quali 58 sono ricoverati nei due ospedali COVID. 52 pazienti sono ricoverati all’ospedale infettivo, mentre gli altri 6 si trovano presso l’ospedale Covid2 “Shefqet Ndroqi” il quale tratta pazienti più critici. Tuttavia c’è stato un calo del numero di pazienti ricoverati presso i due ospedali COVID.

Nelle ultime 24 ore, altri 23 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, e in totale questo numero è salito a 154.

Dei 17 casi positivi confermati, 9 sono a Tirana, 1 a Elbasan, 6 a Fier e 1 a Scutari. Per ora non risultano nuove città colpite. Finora, sono stati testati 2989 casi sospetti e di questi 400 persone in totale sono stati confermati positivi con COVID-19.

Finora 22 persone hanno perso la battaglia contro questa malattia.

Sulla base di indagini epidemiologiche, come riportato dal Ministero della Salute, la trasmissione dell’infezione si è verificata nei nuclei familiari, dove spesso le cause sono le visite tra parenti come è successo a Scutari. E per questa ragione che il Ministero della Sanità invita i cittadini di rispettare le misure di distanziamento sociale anche tra parenti.

l Ministero della sanità e della protezione sociale invita i cittadini a continuare a rispettare le misure di distanziamento sociale. Come mostrano le cifre degli ultimi giorni, in cui vi sono casi all’interno della stessa famiglia, è importante che le misure di controllo delle infezioni siano rispettate al massimo all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo per prevenire la trasmissione di COVID. -19

Il Governo ha aperto un nuovo portale interamente dedicato alla situazione di emergenza causato dal coronavirus. Il portale può essere utilizzato per avere informazioni e consigli utili, statistiche aggiornate e le misure prese dal governo.

Coronavirus Albania, la mappa del contagio

La mappa delle città colpite da COVID-19 rispetto a ieri, 7 aprile, è rimasta invariata

Tiranë 190 casi Durrës 38 casi Lushnje 5 casi Elbasan 12 casi Fier 32 casi Kavajë 8 casi Rrogozhinë 4 casi Korçë 17 casi Vlorë 5 casi Shkodër 45 casi Lezhë 14 casi Berat 2 rast Has 12 casi Krujë 5 casi Tropojë 4 casi Pukë 4 casi Mirditë 3 casi

