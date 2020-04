Nelle ultime 24 ore sono stati testati 175 sospetti, di cui risultano 16 nuovi casi positivi con COVID-19, portando il numero totale delle persone colpite a 377.

La buona notizia è che il 30% dei contagiati è guarito. Finora 116 persone contagiate hanno vinto la battaglia contro il virus. Dei 175 nuovi test eseguiti, 11 erano personale medico e sono risultati negativi.

Secondo l’annuncio ufficiale, c’è stato un aumento del numero di pazienti ricoverati nell’ospedale COVID / 2 di “Shefqet Ndroqi”, dove 6 di loro si trovano in terapia intensiva. Questo ospedale è stato istituito per curare le persone affette da coronavirus che si trovano in condizioni critiche. Shkodra, Tirana e Hasi sono le tre città in cui i numeri sono aumentati rapidamente e questo dimostra il mancato rispetto del distanziamento sociale che è la ragione principale dell’aumento delle infezioni.

Il comunicato del Ministero

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 175 sospetti, di cui 16 nuovi casi di COVID-19 sono stati confermati. Finora sono stati testati 2571 casi sospetti e di questi 377 sono stati confermati positivi.

Sono stati inoltre testati 11 membri del personale sanitario e tutti risultati negativi a COVID-19. Finora 21 cittadini hanno perso la battaglia contro questa malattia, nonostante gli straordinari sforzi del personale sanitario.

Nelle ultime 24 ore, altri 12 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero totale a 116. Quindi circa il 30% delle persone colpite finora ha vinto questa battaglia. Vorremmo informarvi che al momento ci sono 66 pazienti all’ospedale delle malattie infettive. 5 di loro sono in terapia intensiva.

All’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono altri 7 pazienti ricoverati di cui 6 sono in terapia intensiva. Nei due ospedali COVID, si trovano attualmente 73 pazienti ricoverati. Il numero delle persone colpite da COVID-19 si è aumentato a Tirana, Durazzo, Fier, Has, Berat e Shkodra.

Il Governo ha aperto un nuovo portale interamente dedicato alla situazione di emergenza causato dal coronavirus. Il portale può essere utilizzato per avere informazioni e consigli utili, statistiche aggiornate e le misure prese dal governo.

La mappa delle città colpite

La mappa delle città colpite da COVID-19 rispetto a ieri, 4 aprile, è rimasta invariata

Tiranë 177 casi Shkodër 44 casi Durrës 38 casi Fier 26 casi Korçë 16 casi Lezhë 14 casi Has 12 casi Elbasan 10 casi Kavajë 8 casi Vlorë 5 casi Lushnje 5 casi Krujë 5 casi Rrogozhinë 4 casi Tropojë 4 casi Pukë 4 casi Mirditë 3 casi Berat 2 rast

