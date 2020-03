L’Unione Europea ha erogato aiuti per 50 milioni di euro all’Albania per la situazione di emergenza coronavirus e per sostenere l’economia, a seguito dell’impatto negativo venutasi a creare con l’emergenza Covid-19.

La notizia arriva dall’ambasciatore UE in Albania, Luigi Soreca, il quale ha voluto sottolineare che l’UE è sempre vicina all’Albania.

L’Unione europea ha stanziato 50 milioni di euro in Albania nella lotta contro il coronavirus. Di questi, 4 milioni saranno andranno per attrezzature mediche e il supporto sanitario, 11 milioni per la protezione sociale e 35 milioni di euro per sostegno dell’economia a seguito dell’impatto negativo dei Covid-19.

Pubblicità

“Felice di annunciare che oggi l’Unione europea sta fornendo assistenza concreta all’Albania per combattere Covid-19

€ 4 milioni per attrezzature mediche e supporto sanitario

11 milioni di € per la protezione sociale

35 milioni di € per la ripresa economica.

L’UE è sempre disponibile nel momento del bisogno! Siamo sempre con l’Albania“ ha scritto Soreca su Twitter.

La notizia e stata commentata anche dal primo ministro albanese, Edi Rama, sulla sua pagina Facebook

L’Unione Europea ha accordato all’Albania 50 milioni di euro per la guerra contro Covid-19

l’Iddio degli albanesi e grande!

L’apertura dei negoziati

Sempre oggi, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno deciso all’unanimità di avviare i negoziati di adesione con l’Albania. Per l’occasione, Soreca aveva affermato:

L’UE continuerà a starvi accanto, come sempre, con il supporto politico, finanziario e tecnico per aiutare il popolo albanese a realizzare il suo sogno di diventare cittadini dell’UE. Oggi abbiamo fatto enorme passo avanti verso questo obiettivo comune.

Leggi anche