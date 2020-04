Bollettino del 5 aprile in Albania. Nelle ultime 24 ore sono state testate 149 persone, di cui 28 nuovi casi sono stati confermati positivi, portando il numero totale di persone infette da coronavirus a 361.

Il comunicato del Ministero

“Con questa comunicazione giornaliera vi informiamo che continua il lavoro sul campo per identificare nuovi casi e tracciare contatti con casi positivi confermati.

Gli epidemiologi di ogni unità sanitaria locale sono sul campo e stanno facendo un lavoro straordinario nell’identificare in modo tempestivo i contatti con casi sospetti.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28 nuovi casi di coronavirus in Albania, su 149 test. Il numero totale dei test eseguiti finora è di 2396, portando il numero totale di persone infette a 361. Tra le 28 persone che sono state colpite da COVID- 19 c’è anche un bambino.

Buone notizie per quanto riguarda i guariti, poiché il numero è aumentato di 5 unità nelle ultime 24 ore portando il numero totale a 104. Attualmente ci sono 71 pazienti nei due ospedali COVID, 64 dei quali sono all’ospedale per le malattie infettive, 5 dei quali sono in terapia intensiva e uno intubato.

Mentre all’ospedale COVID2 ci sono 7 pazienti ricoverati, 6 dei quali in terapia intensiva e due sottoposti a respirazione assistita. Nel frattempo, il numero di vittime ha raggiunto i 20 casi con 3 casi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri sono morte due persone a Tirana e una a Scutari.

È altrettanto importante che le misure di controllo delle infezioni siano rispettate al massimo anche all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo per prevenire la trasmissione di COVID-19. Se hai segni di malattia COVID19 chiama il numero di emergenza 127. Per qualsiasi domanda o informazione su COVID19 chiama la linea verde 0800 40 40″

Il Governo ha aperto un nuovo portale interamente dedicato alla situazione di emergenza causato dal coronavirus. Il portale può essere utilizzato per avere informazioni e consigli utili, statistiche aggiornate e le misure prese dal governo.

La mappa delle città colpite

La mappa delle città colpite da COVID-19 rispetto a ieri, 4 aprile, è rimasta invariata

Tiranë 174 casi

Durrës 36 casi

Lushnje 5 casi

Elbasan 10 casi

Fier 25 casi

Rrogozhinë 4 casi

Kavajë 8 casi

Korcë 16 casi

Vlorë 5 casi

Shkodër 38 casi

Lezhë 14 casi

Berat 1 caso

Has 9 casi

Krujë 5 casi

Tropojë 4 casi

Pukë 4 casi

Mirditë 3 casi

