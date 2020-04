Arriva a 18 numero di vittime del coronavirus in Albania. Questa mattina è morto un 67enne di Tirana, ricoverato da 13 giorni nell’ospedale per le malattie infettive, e da 6 giorni era intubato e in trattamento di emodialisi che si eseguiva all’interno dell’ospedale per le malattie infettive.

Nel frattempo, sono stati identificati 29 nuovi casi di COVID-19 da 216 persone testate nelle ultime 24 ore in Albania.

Finora sono stati testati 2247 casi sospetti e, di questi, 332 casi sono stati confermati positivi con COVID-19. L’età media dei casi positivi di COVID-19 è di 50 anni.

Pubblicità

Nelle ultime 24 ore, 10 pazienti hanno lasciato l’ospedale, portando il numero di pazienti guariti da COVID-19 a 99.

Attualmente 71 pazienti sono ricoverati presso i due ospedali COVID.

66 pazienti sono ricoverati all’ospedale delle malattie infettive. 6 di loro sono in terapia intensiva di cui uno è intubato. Il resto dei ricoverati è finora in condizioni stabili.

Pubblicità

Mentre nell’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 5 pazienti ricoverati, di cui 2 intubati.

Il numero delle persone colpite da COVID-19 è aumentato a Tirana, Durazzo, Elbasan Has, Lushnje, Kavaja, Lezha e Shkodra.

Il Ministero della salute e della protezione sociale si rivolge ancora una volta ai cittadini con un appello: non andate subito in ospedale! Il Ministero ha messo a disposizione una linea verde GRATUITA 0800 40 40 a tutti i cittadini in cerca di informazioni o consigli su COVID-19. Questa linea servirà anche ai pazienti cronici per ottenere informazioni su come contattare il proprio medico di famiglia, su come possono beneficiare dei farmaci e il rimborso e su qualsiasi altra esigenza. Chiamare il numero unico di emergenza 127 quando appaiono segni di malattia.

Tiranë 157 casi

Durrës 33 casi

Lushnje 5 casi

Elbasan 9 casi

Fier 25 casi

Rrogozhinë 4 casi

Kavajë 8 casi

Korcë 16 casi

Vlorë 5 casi

Shkodër 31 casi

Lezhë 14 casi

Berat 1 caso

Has 9 casi

Krujë 5 casi

Tropojë 4 casi

Pukë 4 casi

Mirditë 3 casi

Il comunicato del Ministero