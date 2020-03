Bollettino del 30 marzo in Albania. Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Albania è arrivato a 223. Nelle ultime 24 ore, sono stati confermati altri 11 nuovi casi di COVID-19.



Nelle ultime 24 ore in Albania sono stati eseguiti 90 test di cui 11 persone sono risultati positivi di COVID-19, portando a 223 il numero di contagi in tutto il paese dove finora sono stai effettuati 1526 test in totale. Ci sono 11 vittime da coronavirus nel nostro paese. Nelle ultime 24 ore 4 persone sono guarite. Sono 44 i guariti in totale

Il Ministero della salute e della protezione sociale si rivolge ancora una volta ai cittadini con un appello: non andate subito in ospedale! Il Ministero ha messo a disposizione una linea verde GRATUITA 0800 40 40 a tutti i cittadini in cerca di informazioni o consigli su COVID-19.

Questa linea servirà anche ai pazienti cronici per ottenere informazioni su come contattare il proprio medico di famiglia, su come possono beneficiare dei farmaci e il rimborso e su qualsiasi altra esigenza. Chiamare il numero unico di emergenza 127 quando appaiono segni di malattia



Il Governo ha aperto un nuovo portale interamente dedicato alla situazione di emergenza causato dal coronavirus. Il portale può essere utilizzato per avere informazioni e consigli utili, statistiche aggiornate e le misure prese dal governo.

La mappa delle città colpite

Tiranë 124 casi (+3)

Durrës 14 casi (+2)

Lushnje 4 casi

Elbasan 5 casi

Fier 23 casi (+1)

Rrogozhinë 2 casi

Kavajë 4 casi

Korcë 14 casi (+2)

Vlorë 5 casi

Shkodër 7 casi (+2)

Lezhë 5 casi

Berat 1 caso

Has 2 casi

Krujë 5 casi

Tropojë 4 casi (+1)

Pukë 3 casi

Mirditë 1 caso

Le vittime di coronavirus in Albania

11 marzo è morta una donna di 73 anni di Durazzo 18 marzo è morto un uomo di 66 anni di Lushnja 22 marzo è morto un uomo di 71 anni di Kuçova 23 marzo è morto un uomo di 43 anni di Kavaja 24 marzo è morto un uomo di 49 anni di Tirana 25 marzo è morto un uomo di 71 anni di Tirana 26 marzo è morta una donna di 85 anni di Tirana 27 marzo è morto un uomo di 66 anni di Fier 28 marzo è morto un uomo di 67 anni di Tirana 28 marzo è morto una donna di 72 anni di Vlora 30 marzo è morto un uomom di 79 anni di Tirana

Comunicato del Ministero Albanese