Nelle ultime 24 ore, sono state testate 247 persone sospettate di contagio da COVID-19. Dai risultati del test, sono stati confermati 34 casi positivi.

Sebbene oggi ci sia un numero elevato di casi, la maggior parte di loro sono asintomatici, cioè senza segni di malattia e sono principalmente contatti di precedenti casi positivi confermati. L’indagine epidemiologica continua nel focolaio di Kruja, dove sono stati scoperti 18 casi nuovi, tutte persone entrate in contatto con casi positivi confermati. Anche un caso confermato a Mat ha collegamenti con il focolaio di Kruja.

Nelle ultime 24 ore sono stati identificati altri 6 casi a Kukës, 4 casi a Tirana, collegati al focolaio dell’istituto penitenziario, 2 casi a Kurbin, 1 caso a Lushnja, 1 caso a Berat e 1 caso di un cittadino tornato dalla Grecia, identificato durante la permanenza in quarantena a Përmet, attualmente in cura presso l’Ospedale per le malattie infettive di Tirana.

Pubblicità

Finora, sono stati eseguiti 7015 tamponi su casi sospetti; di questi sono stati confermati positivi al COVID-19, 712 persone.

Nelle ultime 24 ore, altri 9 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero totale di guariti da COVID-19 a 403.

Attualmente nel nostro paese sono 282 contagi attivi con COVID19 e, come si vede, il numero dei guariti è più elevato. Questa tendenza è stabile da giorni.

Pubblicità

Presso i due ospedali COVID, attualmente ricevono le cure 40 pazienti. Il numero dei ricoveri è stabile così come quello dei pazienti in terapia intensiva.

Al momento 32 pazienti sono ricoverati presso l’ospedale delle malattie infettive di qui 4 pazienti sono in terapia intensiva e uno intubato.

All’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi” ci sono 8 pazienti ricoverati. 4 pazienti sono in terapia intensiva di cui due sono intubati.

“La distanza fisica e la cura dell’igiene personale rimangono le uniche armi che abbiamo in mano come comunità per frenare la diffusione dell’infezione.



Pertanto, chiediamo a tutti i cittadini, e in particolare agli imprenditori, di rispettare rigorosamente le regole in seguito all’apertura dell’attività economica!



Ricordiamo a tutti i cittadini che finché non avremo il vaccino, dovremo tutti vivere e lavorare mantenendo la massima vigilanza contro il rischio di infezione.



Per allentare alcune misure, diventa ancora più importante seguire rigorosamente tutte le istruzioni delle autorità sanitarie, rispettare la distanza fisica e la cura dell’igiene personale.” è l’invito rivolto ai cittadini da parte del Ministero della Sanità.