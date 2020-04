15 casi di contagio sono stati registrati in Albania nelle ultime 24 ore, mentre 9 sono i guariti che hanno vinto la battaglia contro il coronavirus.

Dall’Istituto Nazionale della Sanità fanno sapere che sul totale dei nuovi casi, 9 casi si sono verificati a Tirana, 2 casi a Mirdita, 1 a Scutari, 1 a Kukës, 1 a Has e 1 a Kurbin. A Kruja, dove era stato scoperto un nuovo focolaio, fortunatamente non ci sono stati nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore, sono stati testati 259 persone sospettate di cui 36 sono membri del personale sanitario, che si sono rivelati negativi al Covid-19.

Finora sono stati testati 6768 casi sospetti e di questi sono confermati positivi con COVID-19, 678 casi, vale a dire circa il 10% del numero totale di casi testati. Nelle ultime 24 ore altri 9 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero totale dei guariti da COVID-19 a 394 ovvero il 58,1% del totale dei contagi.

Attualmente nel nostro paese sono 257 (41,9%) i contagiati attivi; tuttavia il numero dei guariti è maggiore e questa è oramai una tendenza stabile. Attualmente ci sono 30 pazienti che ricevono cure presso l’ospedale delle malattie infettive, di cui 4 pazienti sono in terapia intensiva.

Nell’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 8 pazienti. ricoverato in ospedale. 4 pazienti sono in terapia intensiva in condizioni gravi, mentre 4 pazienti sono in condizioni stabili.

La situazione è sotto controllo nonostante le fluttuazioni. Il vero indicatore è il numero di ricoveri, che continua a essere stabile. Affinché la situazione continui così è importante che i cittadini rispettino le misure del distanziamento sociale, in quanto unico modo per limitare la diffusione dell’infezione.

Queste misure dovrebbero essere rispettate al massimo anche all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo. Se hai segni di malattia COVID19 chiama il numero di emergenza 127. Per qualsiasi domanda o informazione su COVID19 chiama la linea verde 0800 40 40.