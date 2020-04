Nelle ultime 24 ore sono state testate 231 persone sospettate di avere contratto il COVID-19. Dai risultati del test sono stati confermati 9 casi positivi con COVID19.

Il numero delle persone colpite da COVID-19 si è aumentato a Kurbin, Tirana, Kukës e Fier. Dei nuovi casi, 5 appartengono a Kurbin, 2 casi a Kukës, 1 caso a Tirana, 1 caso a Fier. Finora sono stati testati 5311 casi sospetti e di questi, 548 sono stati confermati positivi al Covid-19, vale a dire circa il 10% di tutti quelli testati.

Durante le ultime 24 ore, altri 19 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero totale di guariti da COVID-19 a 302. Attualmente nel nostro paese ci sono 220 persone infette attive e numero di guariti è maggiore; una tendenza continua senza fluttuazioni da 7 giorni. Ad oggi, 26 cittadini hanno perso la battaglia contro questa malattia.

Attualmente presso i due ospedali COVID stanno ricevendo cure 43 pazienti. Di questi,35 pazienti sono ricoverati all’ospedale delle malattie infettive, di cui 7 pazienti sono in terapia intensiva. Nell’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 8 pazienti ricoverati, di cui 4 sono in terapia intensiva in condizioni gravi, mentre 4 di loro non presentano complicazioni.

Il Ministero della Sanità ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo, ma esorta ancora una volta i cittadini a rispettare le misure del distanziamento sociale che serve per interrompere la catena della trasmissione dell’infezione. Queste misure devono essere rispettate anche all’interno dei nuclei familiari evitando le visite tra i parenti

Coronavirus Albania, la mappa del contagio

Tiranë 246 casi Durrës 42 casi Lushnje 6 casi Elbasan 16 casi Fier 36 casi Kavajë 9 casi Rrogozhinë 4 casi Korçë 19 casi Vlorë 5 casi Shkodër 94 casi Lezhë 14 casi Berat 2 rast Has 13 casi Krujë 11 casi Tropojë 4 casi Pukë 5 casi Mirditë 3 casi Kukës 11 casi Mallakastër 1 caso Kurbin 7 casi

