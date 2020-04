Nelle ultime 24 ore si sono registrati 19 nuovi casi di coronavirus in dopo 252 tamponi eseguiti su persone sospette, tra i quali 44 membri del personale sanitario.

Intanto il numero totale di vittime COVID-19 in Albania arriva a 25. Questa mattina, un uomo di 90 anni di Fier, infetto da coronavirus, con malattie concomitanti, diabete, asma bronchiale e ipertensione, è deceduto in ospedale dove era ricoverato da 11 giorni.

Il numero delle persone contagiate aumenta con 11 casi a Tirana, 1 a Kruja, 1 a Korca, 1 a Elbasan e 5 nuovi casi a Kukës, di cui un membro del personale sanitario.

In totale, finora sono stati effettuati 4558 test in Albania, dei quali 494 persone in totale sono risultati positivi.

Nelle ultime 24 ore, altri 3 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei pazienti guariti, portando il numero di totale a 251. Questo numero è superiore al numero di casi attivi con COVID, che è di 218.

Nei due ospedali COVID, attualmente ricevono cure 48 pazienti. Di questi 39 sono ricoverati all’ospedale delle malattie e 5 pazienti sono in terapia intensiva.

All’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 9 pazienti ricoverati. 7 pazienti sono in terapia intensiva, mentre 4 di loro sono intubati.

Il Ministero della sanità ha fatto sapere che sebbene oggi ci siano 19 nuovi casi e nonostante le fluttuazioni quotidiane, la curva rimane stabile e la situazione è completamente sotto controllo

Il Ministero della sanità e della protezione sociale esorta i cittadini a continuare a rispettare le misure di distanziamento sociale. In questi momenti, ai cittadini si chiede più responsabilità nel rispettare la distanza necessaria tra loro e mantenere l’igiene personale.

È importante che le misure di controllo delle infezioni siano rigorosamente osservate anche all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo, per prevenire la trasmissione di COVID-19. Se hai segni di malattia COVID19 chiama il numero di emergenza 127. Per qualsiasi domanda o informazione su COVID19 c’è la linea verde 0800 40 40.

Coronavirus Albania, la mappa del contagio

Tiranë 237 raste Durrës 42 casi Lushnje 6 casi Elbasan 16 casi Fier 32 casi Kavajë 8 casi Rrogozhinë 4 casi Korçë 18 casi Vlorë 5 casi Shkodër 71 casi Lezhë 14 casi Berat 2 casi Has 13 casi Krujë 7 casi Tropojë 4 casi Pukë 5 casi Mirditë 3 casi Kukës 6 casi