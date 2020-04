Nelle ultime 24 ore, 14 nuovi casi sono stati identificati con COVID-19 dopo 231 tamponi eseguiti. Di questi, tamponi, 35 sono stati somministrati al personale medico, ma solo un membro del personale medico di Scutari è risultato positivo.

Dei 14 nuovi casi, 7 si sono verificati a Kruja, 5 a Tirana e 2 a Scutari. Finora sono stati effettuati 5.542 test in Albania, di cui solo il 10% è risultato positivo, vale a dire 562 persone.

Per più di una settimana in Albania, il numero di persone guarite è superiore a quello contagi attivi. Attualmente ci sono 314 pazienti guariti in totale, e solo 222 casi attivi, su 562, che è il numero totale di tutti i contagiati nel nostro paese.

Attualmente presso due ospedali COVID, 42 pazienti ricevono le cure. 34 pazienti sono ricoverati all’ospedale delle malattie infettive di cui 6 pazienti sono in terapia intensiva.

All’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi” ci sono 8 pazienti ricoverati di cui 4 pazienti sono in terapia intensiva in condizioni gravi, mentre 4 di loro non presentano complicazioni.

Il Ministero della Sanità ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo, ma esorta ancora una volta i cittadini a rispettare le misure del distanziamento sociale che serve per interrompere la catena della trasmissione dell’infezione. Queste misure devono essere rispettate anche all’interno dei nuclei familiari evitando le visite tra i parenti

