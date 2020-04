Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 267 tamponi e dai risultati del test si confermano 14 casi positivi con COVID-19 (4 in più rispetto a ieri), di cui 7 casi a Tirana, 5 casi a Kruja e 2 casi a Shkodra.

Il numero totale dei test eseguiti finora è di 7758 e di questi sono stati confermati positivi al COVID-19, 750 casi. L’età media delle persone contagiate è di 46,8 anni.

Dopo un decesso avvenuto ieri questa mattina è morto un uomo di 52 anni di Kruja, dopo avere trascorso 8 giorni in terapia intensiva nell’ospedale delle malattie infettive.

Pubblicità

Con questo ultimo caso, il numero di cittadini che hanno perso la battaglia contro questa malattia raggiunge i 30.

Durante le ultime 24 ore, altri 9 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero totale di guariti da COVID-19 a 431.

Attualmente nel nostro paese, 289 persone risultano come contagiati ancora attivi, tuttavia il numero di guariti è superiore. Questa tendenza continua ad essere stabile.

Pubblicità

Presso i due ospedali COVID, attualmente ricevano le cure 32 pazienti. Al momento ci sono 27 pazienti nell’ospedale delle malattie infettive, di cui 3 sono in terapia intensiva. Nell’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 5 pazienti ricoverati, di cui 2 sono in terapia intensiva in gravi condizioni.

L’Istituto Nazionale della Sanità afferma che, nonostante le fluttuazioni dei numeri giornalieri, la situazione rimane sotto controllo.

A confermare questo fatto è il numero stabile di ricoveri e il basso numero di cittadini che necessitavano di respirazione assistita.

Affinché questa situazione continui a essere controllata e in vista dell’allentamento di alcune misure, il Ministero della Salute e della Difesa Il sociale invita tutti i cittadini a continuare a rispettare le misure stabilite, a rispettare la distanza fisica e la cura dell’igiene personale, che devono essere rispettate al massimo anche all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo.

Nel caso in cui si presentano sintomi simili influenzali chiamate il numero di emergenza 127. Per qualsiasi domanda o informazione su COVID19 chiamate la linea verde 0800 40 40″