Nelle ultime 24 ore, 13 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Albania dopo 233 test eseguiti. Il numero dei contagi aumenta con 6 casi a Tirana, 5 a Scutari e 2 a Durazzo.

Secondo il Ministero della Salute non si tratta di focolai nuovi ma di casi di contatto con i contagiati confermati. Nei due ospedali COVID 49 pazienti ricevono le cure. In totale, il numero delle persone colpite da coronavirus è di 446.

Si allunga l’elenco delle persone guarite. Nelle ultime 24 ore altre 20 persone si aggiungono alla lista, per un totale di 217 persone che hanno vinto la lotta contro questa malattia. Finora 23 persone hanno perso la vita a causa del virus.

Il comunicato del Ministero

Continua il lavoro sul campo per identificare nuovi casi e tenere traccia delle persone che hanno avuto contatti con i casi positivi confermati. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 233 sospetti, di cui sono stati confermati 13 nuovi casi con COVID-19. Finora sono stati testati 3877 casi sospetti. In totale risultano contagiati con COVID-19, 446 persone. Finora, 23 cittadini hanno perso la battaglia contro questa malattia, nonostante gli straordinari sforzi del personale sanitario.

Nelle ultime 24 ore, altri 20 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero di guariti da COVID-19 a 217. I guariti appartengono a tutte le fasce di età. Vorremmo informarvi che al momento ci sono 41 pazienti ospedale per le malattie infettive. 6 pazienti sono in terapia intensiva, mentre 2 di loro sono intubati.

Inoltre all’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi” ci sono 8 pazienti ricoverati. 6 dei quali sono in terapia intensiva, mentre 5 sono intubati. “Il Ministero della salute e della protezione sociale esorta i cittadini a continuare a rispettare le misure di distanziamento sociale anche nei nuclei familiari evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo, per impedire la trasmissione di COVID-19.

Coronavirus Albania, la mappa del contagio

La mappa delle città colpite da COVID-19 rispetto a ieri, 11 aprile, è rimasta invariata

Tiranë 215 casi Durrës 41 casi Lushnje 6 casi Elbasan 15 casi Fier 32 casi Kavajë 8 casi Rrogozhinë 4 casi Korçë 17 casi Vlorë 5 casi Shkodër 57 casi Lezhë 14 casi Berat 2 casi Has 12 casi Krujë 6 casi Tropojë 4 casi Pukë 5 casi Mirditë 3 casi

