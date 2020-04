Nelle ultime 24 ore sono stati identificati 17 nuovi casi di COVID-19 dopo 259 test eseguiti. Il numero totale dei tamponi eseguiti Albania è di 3644, invece il totale dei casi di contagio confermati è di 433.

Il numero dei contagi è aumentato a Tirana, Shkodra, Puka, Lushnja, Kruja e Durazzo, mentre non risultano nove città colpite da coronavirus.

Una buona parte di questi casi sono risultato del mancato rispetto delle regole del distanziamento sociale. Il viceministro della sanità Mira Rakacolli ha affermato che alcuni dei casi di contagio sino causate dalle visite fatte ai parenti infetti da COVID-19. Per questo il Ministero invita i cittadini ancora una volta a rispettare le misure del distanziamento sociale.

“Il Ministero della sanità e della protezione sociale esorta i cittadini a continuare a rispettare le misure di allontanamento sociale. È importante che le misure di controllo delle infezioni siano rispettate al massimo all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo, per impedire la trasmissione di COVID-19. Se hai segni di malattia COVID19 chiama il numero di emergenza 127. Per qualsiasi domanda o informazione su COVID19 chiama la linea verde 0800 40 40 “, ha dichiarato Rakacolli.

Finora, 23 cittadini hanno perso la battaglia contro questa malattia, nonostante gli straordinari sforzi del personale sanitario. Nelle ultime 24 ore, altri 15 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero totale a 197.

Attualmente presso gli ospedali COVID, sono ricoverati 60 pazienti. 53 di questi pazienti vengono curati presso l’ospedale delle malattie infettive. 6 di loro sono in terapia intensiva, mentre 2 pazienti sono intubati. Invece all’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi” ci sono 7 pazienti ricoverati. 5 pazienti sono in terapia intensiva, 4 di loro sono intubati.

Il numero dei contagi è aumentato a Tirana con 10 casi, Shkodra 3 casi, Puka 1 caso, Lushnje 1 caso, Kruja 1 caso e Durazzo 1 caso.

Coronavirus Albania, la mappa del contagio

La mappa delle città colpite da COVID-19 rispetto a ieri, 10 aprile, è rimasta invariata

Tiranë 209 casi Durrës 39 casi Lushnje 6 casi Elbasan 15 casi Fier 32 casi Kavajë 8 casi Rrogozhinë 4 casi Korçë 17 casi Vlorë 5 casi Shkodër 52 casi Lezhë 14 casi Berat 2 casi Has 12 casi Krujë 6 casi Tropojë 4 casi Pukë 5 casi Mirditë 3 casi

