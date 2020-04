Durante le ultime 24 ore nel nostro paese sono stati testati 212 soggetti sospettati di COVID-19, di cui 10 sono risultati positivi. 9 casi si sono verificati a Tirana, dove si tratta perlopiù di contatti familiari e un nuovo caso è a Scutari.

Fortunatamente, non abbiamo nuovi casi nel focolaio di Kruja e in quello dell’istituto penitenziario di Tirana, dove negli ultimi giorni ci sono stati diversi casi.

Finora sono stati eseguiti in totale 7491 tamponi confermano come positivi al COVID-19 736 casi di contagio. Arrivano buone notizie anche per quanto riguarda i guariti, Nelle ultime 24 ore, altri 12 pazienti sono stati aggiunti all’elenco di quelli guariti, portando il numero totale di pazienti guariti da COVID-19 a 422 ovvero il 57,3% del totale degli infettati.

Attualmente nel nostro paese, ci sono 286 contagi attivi ovvero 42,7% del totale degli infettati da COVID19, il che significa che la percentuale dei guariti è superiore a quella dell’infezione attiva. Questa tendenza è stabile e va avanti ormai da diversi giorni.

Ad oggi, 28 cittadini hanno perso la battaglia contro la malattia nonostante gli sforzi del personale medico.

Attualmente presso i due ospedali COVID, ricevono cure 34 pazienti. Di questi 29 pazienti sono ricoverati all’ospedale delle malattie infettive, di cui 7 pazienti sono in terapia intensiva e uno è intubato.

All’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 5 pazienti ricoverati 2 dei quali sono in terapia intensiva e uno è intubato.

Il Ministero della salute e della protezione sociale invita tutti i cittadini a continuare a rispettare le misure imposte in quanto è l’unica arma che abbiamo in mano per frenare la diffusione dell’infezione. In vista degli allentamenti di alcune misure, è molto importante seguire rigorosamente tutte le istruzioni delle autorità sanitarie, rispettare la distanza fisica e curare l’igiene personale.

Queste misure dovrebbero essere rispettate al massimo anche all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo. Se hai segni di malattia COVID19 chiama il numero di emergenza 127. Per qualsiasi domanda o informazione su COVID19 chiama la linea verde 0800 40 40.