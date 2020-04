Il Comunicato del Ministero

Con questa comunicazione quotidiana, desideriamo informarvi che continua il lavoro sul campo per l’identificazione di nuovi casi e il monitoraggio dei contatti positivi confermati. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 162 sospetti, di cui 7 nuovi casi di contagio con COVID-19 sono stati confermati.

Finora sono stati testati 3385 casi sospetti e di questi 416 sono stati confermati positivi a COVID-19.

Seguendo il progresso di questa infezione si osserva una tendenza di stabilità per quanto riguarda i casi di contagio confermati. Finora, 23 cittadini hanno perso la battaglia contro questa malattia, nonostante gli straordinari sforzi del personale medico.

Nelle ultime 24 ore, altri 17 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei pazienti guariti, portando il numero totale a 182. Vorremmo informarvi che attualmente ci sono 50 pazienti ricoverati all’ospedale per le malattie infettive. 6 di loro sono in terapia intensiva e 1 paziente è intubato.

Inoltre nell’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 6 pazienti ricoverati, di cui 4 sono intubati. Il numero totale dei ricoverati che ricevono le cure presso i due ospedali COVID è 56.

Il numero delle persone colpite aumenta a Tirana con 3 casi nuovi e a Scutari con 4 casi.

Il Ministero della sanità e della protezione sociale invita i cittadini a continuare a rispettare le misure di distanziamento sociale. Come mostrano le cifre degli ultimi giorni, in cui vi sono casi all’interno della stessa famiglia, è importante che le misure di controllo delle infezioni siano rispettate al massimo all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo per prevenire la trasmissione di COVID. -19

Coronavirus Albania, la mappa del contagio

La mappa delle città colpite da COVID-19 rispetto a ieri, 9 aprile, è rimasta invariata

Tiranë 199 casi Durrës 38 casi Lushnje 5 casi Elbasan 15 casi Fier 32 casi Kavajë 8 casi Rrogozhinë 4 casi Korçë 17 casi Vlorë 5 casi Shkodër 49 casi Lezhë 14 casi Berat 2 rast Has 12 casi Krujë 5 casi Tropojë 4 casi Pukë 4 casi Mirditë 3 casi

