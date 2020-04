Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 152 test su persone sospette di cui 16 persone sono risultate positive al COVID-19 in Albania, portando il numero totale di contagi a 259. L’età media delle persone contagiate è di 50 anni, mentre quella delle vittime e di 60.

All’ospedale delle malattie infettive si sono aggiunti altri due pazienti portando il numero totale dei ricoverati a 79 in una struttura con una capacità di 120 letti disponibili. 7 di questi pazienti sono in terapia intensiva di cui 4 di loro sono intubati sottoposti a respirazione assistita. Il resto dei ricoverati è in condizioni stabili fino a questo momento. Un altro paziente si trova all’ospedale COVID 2 perché presenta altri problemi di salute.

Nelle ultime 24 ore risultano guarite altre 15 persone portando il numero totale dei guariti a 67.

Attualmente non ci sono nuove città colpite ma il numero dei contagi aumenta Tirana, Durazzo, Kavaja e Korça. Dei 16 nuovi casi, 11 sono stati registrati a Tirana, la città più colpita dal coronavirus e luogo di residenza del paziente “zero”, 3 nella città di Durazzo, 1 nella città di Korça e un altro a Kavaja.

Il Ministero della salute e della protezione sociale si rivolge ancora una volta ai cittadini con un appello: non andate subito in ospedale! Il Ministero ha messo a disposizione una linea verde GRATUITA 0800 40 40 a tutti i cittadini in cerca di informazioni o consigli su COVID-19. Questa linea servirà anche ai pazienti cronici per ottenere informazioni su come contattare il proprio medico di famiglia, su come possono beneficiare dei farmaci e il rimborso e su qualsiasi altra esigenza. Chiamare il numero unico di emergenza 127 quando appaiono segni di malattia

Il Governo ha aperto un nuovo portale interamente dedicato alla situazione di emergenza causato dal coronavirus. Il portale può essere utilizzato per avere informazioni e consigli utili, statistiche aggiornate e le misure prese dal governo.

La mappa delle città colpite

La mappa delle città colpite da COVID-19 rispetto a ieri, 30 marzo, è rimasta invariata

Tiranë 140 casi (+11)

Durrës 29 casi (+3)

Lushnje 4 casi

Elbasan 5 casi

Fier 23 casi

Rrogozhinë 2 casi

Kavajë 5 casi (+1)

Korcë 16 casi (+1)

Vlorë 5 casi

Shkodër 8 casi

Lezhë 5 casi

Berat 1 caso

Has 2 casi

Krujë 5 casi

Tropojë 4 casi

Pukë 3 casi

Mirditë 2 casi

