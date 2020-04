Pubblicità

Tra i più giovani eurodeputati attualmente in carica, Brando Benifei, nonchè capodelegazione del gruppo PD a Bruxelles, è al suo secondo mandato al Parlamento Europeo.

Deciso sostenitore dell’Albania per l’adesione di quest’ultima nella grande famiglia chiamata UE, Brando Benifei ha da sempre sostenuto, in Europa e non, le battaglie più vicine agli immigrati riportando la comunità albanese come esempio di integrazione in Italia.

Ospite questa sera (mercoledì 15 Aprile) di Albania News, avremo modo di confrontarci con lui su tante tematiche delicate, dall’emergenza Covid-19 all’adesione UE dell’Albania, un tema che sta a cuore alla comunità albanese.

Quello che dovete fare quindi è sintonizzarvi alle 21:00 su YouTube o sulla nostra pagina ufficiale Facebook e interagire con noi in diretta. La diretta sarà trasmessa anche qui.

Non mancate.