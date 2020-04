Il governo ha deciso di permettere l’uscita di alcune categorie della popolazione nel weekend. Mentre a fine settimana tutto rimane chiuso il governo ha deciso di permettere ai pensionati di uscire oggi in una fascia oraria limitata fino alle ore 11.00.

Secondo il governo ciò non dovrebbe comportare rischi per gli anziani in quanto al resto della popolazione è vietato di lasciare la propria casa. Resta comunque l’obbligo di non creare assembramenti e di non fermarsi con le altre persone.

È una buona notizia per gli anziani ai quali è vietato l’uscita negli altri giorni della settimana. Domani invece sarà la volta delle madri che accompagnano i loro figli di età non superiore ai dieci anni. Lo chiarisce una circolare del Ministero della salute e della Protezione Sociale uscita oggi.

“Il giorno 19/04/2020 fino alle ore 11.00 sarà permesso l’uscita alle madri con bambini fino ai dieci anni, non accompagnate da altre persone”

La notizia è stata data anche dal premier Rama sulla sua pagina Facebook:

“Domani nei centri urbani usciranno a piedi fino alle 11.00, solamente le madri con bambini fino a 10 anni.

Attenzione! Le madri non devono essere accompagnate dalle amiche e i bambini devono essere tenuti lontano da qualsiasi contatto con altri bambini. Tutti noi padri, bambini di età superiore ai 10 anni e anziani resteremo a casa fino a lunedì alle 05:00 ” scrive Rama.

