Con ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021 è stato disposto l’obbligo, a partire dal 22 aprile sino al 30 aprile, per chi faccia ingresso nel territorio italiano di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti all’ingresso.

Per quanto riguarda l’ingresso dall’Italia in Albania, ferma restando la necessità di una motivazione valida, non è attualmente richiesto l’obbligo di tampone né di quarantena all’arrivo.



L’autorità aeroportuale di Tirana ha fatto questo annuncio

All’attenzione dei passeggeri che viaggiano verso l’Italia

Secondo l’annuncio delle autorità statali italiane, da domani 22 aprile 2021 al 30 aprile, i passeggeri in viaggio verso l’Italia, dovranno presentare il tampone COVID negativo delle ultime 48 ore.



È tassativamente richiesto che il risultato del test sia in italiano o inglese da enti medici certificati per questo test. La quarantena obbligatoria una volta giunti in Italia continua, anche se il test è negativo.



Anche l’Ambasciata d’Italia a Tirana ha pubblicato un avviso dove si spiegano le modalità di ingresso, con tampone obbligatorio e di osservare un periodo di quarantena domiciliare di 10 giorni, e di sottoporsi a tampone molecolare al termine di tale periodo; Inoltre sono riportati anche le categorie che sono escluse dall’obbligo di tampone.

Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, l’Ambasciata raccomanda fortemente di evitare viaggi in Italia se non per ragioni strettamente necessarie e urgenti.