Da domani il regime delle uscite cambia perché non troviamo altri metodi per educare i disobbedienti ai quali molto presto saremo obbligati a farglielo pagare con la stessa moneta.

Non solo riceveranno le multe ma saranno esclusi dal sistema sostegno economico previsto nella situazione di emergenza.



I continui richiami stanno per finire!

Da domani l’orario di uscita per necessità sarà dalle 05.00 -13.00. Questo sarà anche l’orario di apertura dei negozi alimentari, delle farmacie, dei servizi bancari e l’orario di lavoro per l’amministrazione pubblica

Da domani alle 13.00 e per tutta la giornata della domenica fino a lunedì alle ore 5.00 tutto sarà chiuso, in tutti i centri urbani della Repubblica d’Albania. In strada ci saranno solamente le forze di polizia e dell’esercito, servizi essenziali statali e i media.



Questa è una guerra e il nemico non se ne va, ma si avvicina ogni minuto. Perciò preparatevi insieme a me a stringere la cinghia se non vogliamo essere decimati come le mosche sotto il veleno.



Rama: impiegheremo tutto l’esercito per fare rispettare le regole

“Tutto l’esercito sarà impiegato alla difesa della popolazione, minacciata da un gruppo di persone irresponsabile, veri traditori, i quali causeranno una tragedia. Ma non lasceremmo in nessun modo che queste persone danneggino migliaia e migliaia di innocenti, e causino dolore a decine e decine di altri.”