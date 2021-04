Il Comitato degli Esperti della sanita, riunito oggi, 19 aprile, ha preso diversi provvedimenti al fine di fermare l’infezione da Covid 19.

Visto i numeri alti delle vaccinazioni in Albania sono calati i casi di infezione ma ciò che preoccupa il Comitato è il numero alto dei casi nei paesi vicini. Tuttavia il Comitato ha deciso di rendere obbligatoria la quarantena per i cittadini che rientrano dalla Grecia e dalla Macedonia del Nord.

Mentre restano fuori i paesi come Kosovo e Montenegro. Non sono mancate le critiche dall’opposizione che parlano di un tentativo di fermare gli elettori che vogliono votare il 25 aprile.

Mentre sul fronte interno, si dà il via libero alle prime e seconde classi delle superiori all’insegnamento in presenza.

Il Comitato ha criticato anche le forze politiche che continuano a svolgere le loro attività elettorali senza rispettare il distanziamento e l’obbligo delle mascherine.

I numeri dei casi in Albania continuano a calare. Oggi si sono verificati 100 casi di infezione e si sono registrati 5 morti. Il Comitato degli esperti ha fatto sapere che la situazione in generale è sotto controllo e solamente poche città hanno registrato un aumento dei casi. Il numero delle vaccinazioni ha superato i 345 mila e ora si continua con la fascia degli over sessanta, più gli operatori turistici.

Come procede la campagna vaccinale in Albania

Dall’inizio della campagna, sono 345.934 le persone ad avere ricevuto il vaccino

Stando al Ministro della salute Ogerta Manastirliu, rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri, 18 aprile, oggi – alle ore 21:00 – si contano 13.029 inoculazioni in più.

Leggi anche: le regole per entrare dall’Albania in Italia valide dal 19 aprile