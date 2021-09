Il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, ha annunciato la sua squadra di governo, il 2 settembre. Rama ha mantenuto molte delle posizioni già assegnate durante il precedente gabinetto, mentre ci sono anche novità.

Vice Primo Ministro – Arben Ahmetaj;

Ministro degli Affari Esteri e dell’Europa – Olta Xhaçka;

Ministro della Difesa – Niko Peleshi;

Ministro della Giustizia – Ulsi Manja;

Ministro degli Interni – Bledi Çuçi;

Ministro dell’economia e delle finanze – Delina Ibrahimi;

Ministro delle Infrastrutture – Belinda Balluku;

Ministro della Salute – Ogerta Manastirliu; Ministro dell’Istruzione – Evis Kushi;

Ministro della Cultura – Elva Margariti;

Ministero dell’Agricoltura – Frida Krifca;

Ministero del Turismo e dell’Ambiente – Mirela Kumbaro;

Il nuovo governo avrà inoltre quattro ministri di Stato:

Elisa Spiropali – Ministro per i Rapporti con il Parlamento;

Edona Bilali – Ministro di Stato per la tutela dell’imprenditorialità;

Bora Muzhaqi – Ministro di Stato per la gioventù e l’infanzia;

Milva Economia – Ministro di Stato per gli Standard ei Servizi.

Non ci sarà più un Ministero dedicato alla Diaspora Albanese.