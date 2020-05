Da oggi la città di Fier entra a fare parte nell’elenco delle zone verdi ovvero le zone che sono a basso rischio di contagio.

Nelle zone verdi verranno tolte le fasce orarie imposte in precedenza alla popolazione per uscire in caso di necessità.

Nelle zone rosse invece si prolunga l’orario di uscita fino alle ore 21. In tutto il paese non ci sarà più bisogno di autorizzazione per uscire, sia per i pedoni che per i veicoli, ma a fine settimana sarà vietata la circolazione dei mezzi. Continua il divieto d’uscita e d’entrata dei mezzi nelle zone rosse.

Oggi il governo cambierà anche l’atto normativo che vieta la partecipazione con più invitati nelle trasmissioni TV. Rimarrà l’obbligo di rispettare la distanza di due metri uno dall’altro.

La decisione arriva a pochi giorni dalle multe inflitte e l’ordine di chiusura per l’emittente televisiva Ora News, colpevole secondo le autorità di non avere rispettato le regole imposte per gli invitati in studio.

“Amici, togliendo le autorizzazioni per l’uscita, cresce anche l’esposizione e il rischio di contagio cosicché cresce anche l’onere di ciascun individuo nel difendere sé stesso e gli altri. Vi prego fatte il vostro meglio, con un’attenzione particolare alle persone anziane e ai malati nelle vostre famiglie, i quali devono autolimitare le uscite al massimo.

Le misure per i 14 giorni di quarantena rimangono in vigore.

Il non rispetto di queste misure è un reato e i responsabili verranno puniti penalmente.” ha scritto Rama.

Il bollettino del Ministero della Sanità



Nelle ultime 24 ore, 168 cittadini sono stati testati e 2 cittadini sono risultati positivi nel distretto di Durazzo. 12 cittadini sono guariti, portando così a 77% è il numero dei guariti.

Ad oggi, sono stati eseguiti oltre 12.500 tamponi e 948 cittadini in tutto il paese sono risultati positivi al COVID-19. Attualmente ci sono 190 contagi attivi con COVID-19, principalmente a Tirana, Durazzo Kruja e Scutari.

Presso i due ospedali Covid la situazione e stabile con 15 pazienti ricoverati e solo 3 di loro sono in terapia intensiva.

Il Ministero della salute e della protezione sociale fa appello ai cittadini affinché siano responsabili, rispettando la distanza fisica, curare l’igiene personale, ed evitare visite ai parenti per qualsiasi motivo, mentre le imprese devono seguire rigorosamente i protocolli.

I cittadini dovrebbero fare attenzione a non trascurare i segni della malattia di Covid-19, quindi si prega di chiamare il numero unico dell’emergenza nazionale, 127.