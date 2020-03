Il numero totale delle persone colpite da coronavirus è di 174. Quattro bambini sono stati contagiati in Albania a seguito del contatto con casi positivi.

Lo ha confermato dal Ministero della Salute nella sua comunicazione quotidiana. Fortunatamente i bambini, secondo fonti ufficiali, non hanno mostrato segni clinici, così come succede con gli adulti e sono in buona salute.

Il comunicato del ministero

“Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 28 nuovi casi con COVID-19 dopo 103 test eseguiti.

Finora, sono stati testati 1144 casi sospetti e di questi risultano positivi con COVID-19 174 cittadini.

Pubblicità

Ieri sera è deceduta una paziente di 71 anni di Tirana, confermata con COVID-19 e ricoverato in ospedale nell’ospedale delle malattie infettive in terapia intensiva, sottoposta alla respirazione assistita. Nonostante gli sforzi dei medici, la donna 71 anni affetta da ipertensione, ricoverata da 7 giorni presso l’Ospedale delle malattie infettive, non è riuscita a sopravvivere.

Il 71enne è la sesta vittima colpita da COVID-19 in Albania. Attualmente 73 pazienti si trovano ricoverati al reparto delle malattie infettive, 3 di loro in terapia intensiva di cui 2 sono intubati e sottoposti alla respirazione assistita. Mentre il resto dei ricoverati è in condizioni stabili fino a questo momento.

La mappa delle città colpite

La mappa delle città colpite da COVID-19 si estende anche a Tropoja, mentre aumenta il numero dei contagi a Tirana, Korça, Fier, Durazzo, Lezha, Elbasan. Gli epidemiologi stanno lavorando molto intensamente per scoprire contatti con i casi confermati al fine di interrompere la catena di trasmissione dell’infezione. Tra le persone colpite, ci sono quattro bambini che hanno avuto contatti con casi positivi, ma non presentano nessun segno clinico e sono in buona salute”.

Pubblicità

Tiranë 102 casi (+19)

Durrës 10 casi (+1)

Lushnje 4 casi

Elbasan 5 casi (+2)

Fier 18 casi (+4)

Rrogozhinë 2 casi

Kavajë 4 casi

Korcë 11 casi

Vlorë 5 casi

Shkodër 3 casi

Lezhë 4 casi

Berat 1 caso

Has 2 casi

Krujë 1 caso

Tropojë 2 casi (+2)

Il Ministero della salute e della protezione sociale si rivolge ancora una volta ai cittadini con un appello: non andate subito in ospedale! Il Ministero ha messo a disposizione una linea verde GRATUITA 0800 40 40 a tutti i cittadini in cerca di informazioni o consigli su COVID-19.

Questa linea servirà anche ai pazienti cronici per ottenere informazioni su come contattare il proprio medico di famiglia, su come possono beneficiare dei farmaci e il rimborso e su qualsiasi altra esigenza. Chiamare il numero unico di emergenza 127 quando appaiono segni di malattia

Leggi anche

Comunicato del Ministero Albanese