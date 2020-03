Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 23 nuovi casi di coronavirus. La mappa delle città colpite si estende ancora con la città di Kruja dove si è verificato un solo caso.

Finora sono stati eseguiti 1041 tamponi di cui 146 cittadini sono risultati positivi. Ad oggi sono 17 i guariti, invece altri 3 pazienti sono in terapia intensiva in condizioni gravi, sottoposti alla respirazione assistita.

Aumentano i contagiati a Korça con rapida diffusione del coronavirus, arrivando così al un numero totale di 11 infetti. Korça è al terzo posto sulla mappa delle città più colpite dal coronavirus, dopo Tirana con 83 casi e Fier con 14. Oggi anche a Lezha, sono stati confermati 3 nuovi casi.

Si prevede l’apertura del secondo ospedale per COVID-19, con la conversione prevista dell’ospedale “Sheqfet Ndroqi” meglio conosciuto con il nome “sanatorio” perché nell’ospedale delle malattie infettive si stano esaurendo i posti in quanto ad oggi conta 72 pazienti ricoverati su 120 posti letto disponibili in questa struttura.

Il comunicato del Ministero della Sanità

Vi informiamo che attualmente ci sono 72 pazienti ricoverati nell’ospedale per le malattie infettive, 4 di loro sono in terapia intensiva (3 pazienti sono intubati in condizioni gravi). Mentre il resto dei pazienti è in condizioni stabili fino a questo momento. La buona notizia è che 17 cittadini contagiati hanno lasciato l’ospedale in quanto sono risultati negativi ai due test previsti. Rimarranno in casa in quarantena per altri 14 giorni.

Tiranë 83 casi (+11)

Durrës 9 casi (+1)

Lushnje 4 casi

Elbasan 3 casi (+1)

Fier 14 casi (+2)

Rrogozhinë 2 casi

Kavajë 4 casi

Korcë 11 casi (+2)

Vlorë 5 casi (+1)

Shkodër 3 casi (+1)

Lezhë 4 casi (+3)

Berat 1 caso

Has 2 casi

Krujë 1 caso

Il Ministero della salute e della protezione sociale si rivolge ancora una volta ai cittadini con un appello: non andate subito in ospedale! Il Ministero ha messo a disposizione una linea verde GRATUITA 0800 40 40 a tutti i cittadini in cerca di informazioni o consigli su COVID-19.

Questa linea servirà anche ai pazienti cronici per ottenere informazioni su come contattare il proprio medico di famiglia, su come possono beneficiare dei farmaci e il rimborso e su qualsiasi altra esigenza. Chiamare il numero unico di emergenza 127 quando appaiono segni di malattia

