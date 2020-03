Un’altra persona ha perso la vita in Albania a causa di coronavirus, portando così il numero totale a 5 vittime. L’uomo di 49 anni di Tirana è deceduto questa mattina mentre si trovava all’ospedale delle malattie infettive di Tirana.

Nonostante gli sforzi del team medico, il 49enne non è riuscito a sopravvivere. La vittima soffriva di diabete mellito ed era in terapia intensiva da 10 giorni.

Raddoppia il numero delle persone guarite con un totale di dieci. Questi pazienti sono risultati negativi dopo due test previsti. Ora ricevono il trattamento medico in casa dove dovranno rimanere in isolamento per 14 giorni.

Eugena Tomini dell’Istituto di Sanità Pubblica ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono emersi 19 nuovi casi di COVID-19 confermati dopo 74 test eseguiti su casi sospetti, portando il totale a 123 contagiati.

In totale ad oggi, sono stati eseguiti 930 test su persone sospette di contagio da Covid-19

La mappa delle città colpite da COVID-19 si estende a Lezha, Has e Berat e cresce il numero di contagi a Tirana, Korça, Fier. Sono in corso indagini epidemiologiche dove gli epidemiologi stanno lavorando intensamente alla ricerca contatti di casi positivi per riuscire a contenere la diffusione dell’infezione.

Tiranë 72 casi (+9)

Durrës 8 casi (+1)

Lushnje 4 casi (+2)

Elbasan 2 casi

Fier 12 casi

Rrogozhinë 2 casi

Kavajë 4 casi (+1)

Korcë 9 casi (+6)

Vlorë 4 casi

Shkodër 2 casi (+1)

Lezhe 1 caso (+1)

Berat 1 caso (+1)

Has 2 casi (+2)

57 pazienti sono attualmente ricoverati nell’ospedale delle malattie infettive, 2 dei quali sono in terapia intensiva in situazione critica. Mentre il resto dei pazienti è in condizioni stabili fino a questo momento.

“Il Ministero della salute e della protezione sociale si rivolge ancora una volta ai cittadini con un appello: non andate subito in ospedale! Il Ministero ha messo a disposizione una linea verde GRATUITA 0800 40 40 a tutti i cittadini in cerca di informazioni o consigli su COVID-19.

Questa linea servirà anche ai pazienti cronici per ottenere informazioni su come contattare il proprio medico di famiglia, su come possono beneficiare dei farmaci e il rimborso e su qualsiasi altra esigenza. Chiamare il numero unico di emergenza 127 quando appaiono segni di malattia “, ha detto Eugena Tomini.

Comunicato del Ministero, in albanese