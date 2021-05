Oggi, 27 maggio, è il secondo giorno che in Albania non si sono verificati morti per covid-19 e il numero dei contagi continua a calare.

La campagna della vaccinazione continua e finora secondo il Ministero della Salute sono stati assicurati 800 mila vaccini la maggior parte dei quali sono stati inoculati.

Questo giovedì ha segnato il secondo giorno consecutivo senza perdite di vite umane da COVID nel paese. In un comunicato per i media, il Ministero della Salute informa che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 nuovi casi di contagio, dopo aver effettuato 3.137 tamponi. La diminuzione dei casi e l’assenza delle vittime, grazie alla campagna vaccinale ha portato il Comitato Tecnico degli Esperti ad annunciare un allentamento delle misure restrittive.

Il Comitato Tecnico degli Esperti per la gestione della pandemia, si è riunito oggi, 27 maggio, per analizzare l’attuale situazione epidemiologica in Albania, e determinare la prosecuzione delle misure. Il Comitato ha deciso che:

A partire dal 1° giugno, le mascherine non dovranno più essere utilizzate negli ambienti aperti, ma solamente negli ambienti chiusi e sui mezzi pubblici di trasporto. Si consiglia inoltre di utilizzare la mascherina ovunque non sia possibile mantenere la distanza sociale così come per coloro che non hanno ancora fatto le due dosi di vaccino. Inoltre il coprifuoco passera dalle ore 23.00 alle 06.00 del mattino. I locali notturni continueranno ad essere chiusi.

A partire dal 15 giugno: saranno consentiti i raduni all’aperto, passando da 10 persone a gruppi di 50 persone, rispettando le regole della distanza sociale secondo i protocolli dell’Istituto della Sanità Pubblica (ISHP).

A partire dal 1° luglio: il coprifuoco sarà ancora posticipato dalle ore 24.00 – 06.00.

Saranno consentite le attività di teatri, spettacoli artistici e culturali, convegni, con capienza ridotta fino al 30% di spettatori o partecipanti, secondo protocolli ISHP. I locali notturni, le discoteche, continueranno a essere chiusi.