WTTC: entro il 2028 il settore turistico albanese inciderà per 9.3% sul PIL del paese

Il contributo diretto del settore turistico e dei viaggi all’economia dell’Albania dovrebbe aumentare al 9,3% entro il 2028, dall’8,5% registrato nel 2017.

Previsioni del World Travel & Tourism Council (WTTC)

In termini numerici, si legge nella relazione del WTTC, il settore turistico e dei viaggi in Albania ha contribuito all’economia del paese con 131,4 miliardi di leke (1,25 milioni di dollari e 1,02 miliardi di euro). Secondo le previsioni a lungo termine dell’istituto, la cifra raggiungerà i 220,4 miliardi di leke entro il 2028.

Questo grazie all’aumento degli investimenti nel settore turistico che dovrebbero arrivare ad un +5,5% nel 2018, rispetto ai 32,2 miliardi di leke registrati nel 2017. Entro il 2028, invece, si prevede che gli investimenti nel settore raggiungano gradualmente 52,1 miliardi di leke.

Nel 2017 l’intero ambito turistico ha offerto direttamente 93.500 posti di lavoro; valore che secondo gli esperti dovrebbe aumentare ed arrivare ad un +3,3% nel 2018. A lungo termine, nel 2018, i posti di lavoro disponibili nel settore turistico dovrebbero essere di 111.000.

Inoltre, nel 2018 l’Albania dovrebbe attrarre 4,85 milioni di turisti stranieri, mentre la cifra prevista per il 2028 è di 6,6 milioni.

Il WTTC ha inserito nella 30esima posizione (su 135 paesi esaminati) in termine di contributo diretto del settore turistico al PIL del paese nel 2017. Un discreto risultato se confrontiamo il valore in percentuale (8,5%) con altre mete turistiche dei Balcani occidentali come Montenegro e Croazia, i quali settori turistici hanno contribuito rispettivamente con l’11% e il 10,9% al PIL del paese nel 2017.

I dati dell’Istituto di Statistica Albanese

I dati dell’INSTAT mostrano come anche nei primi due mesi del 2018 il turismo in Albania è in progressivo aumento, a testimonianza delle previsioni del WTTC. Nel mese di Febbraio (l’ultimo analizzato dall’istituto) il numero di cittadini stranieri arrivati in Albania era di 190.531, in rialzo del 2,6% rispetto ad un anno prima. Se si considera, invece, il biennio Gennaio-Febbraio il valore sale al 18%.

Da segnalare l’incremento dei turisti dalla Polonia in questo primo biennio del 2018, che hanno registrato un notevole +23,3% rispetto ad anno fa. Più in generale si nota l’aumento dei cittadini delle principali nazioni attratte dall’Albania: Grecia (18,8%), Kosovo (16,7%), Italia (12,7%) e Inghilterra (12,9%)