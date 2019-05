La trasformazione dell’Albania in una gradita destinazione turistica e il conseguente afflusso di visitatori stranieri, incideranno positivamente sull’economia del paese con effetti a catena su occupazione, consumi, attività e imprese.

I dati del WTTC

Secondo i dati del World Tourism and Travel Council (WTTC), nel 2019 il Paese delle Aquile dovrebbe ospitare circa 5,7 milioni di turisti stranieri; l’organizzazione prevede, inoltre, che questo valore salga a 6,6 milioni entro il 2028.

Per quanto riguarda il contributo del settore turistico e di quello dei viaggi al PIL dell’Albania, invece, ci si aspetta che per il 2019 salga al 27,3%, in crescita del 5,2% rispetto allo scorso anno. Ne è la prova l’andamento durante il mese di aprile 2019

“La crescita riflette principalmente l’attività economica prodotta da settori come quelli di alberghi, agenzie di viaggio, compagnie aeree e altri servizi riguardanti il trasporto di turisti.

Ma include, ad esempio, anche i servizi di ristorazione e di svago direttamente sostenute dai turisti.” – si legge nel rapporto del WTTC per il 2019.

Mentre il contributo diretto del settore turistico al PIL del paese dovrebbe arrivare al 9,3% entro il 2028 (lo scorso anno era il 4,6%), secondo le previsioni a lungo termine del WTTC.

Nel 2018 il settore turistico ha contribuito a circa 286.000 nuovi posti di lavoro. Il valore dovrebbe arrivare a più di 300.000 in quest’anno; i posti di lavori totali del settore turistico, invece, dovrebbero arrivare a circa 111.000 (l’8,8% dell’occupazione totale) entro il 2028.

Nel 2018, il contributo totale del settore turistico all’occupazione del paese – considerando anche i posti di lavoro sostenuti indirettamente dalle industrie – ammontava al 25,2% dell’occupazione totale.

Quanto spendono i turisti in Albania?

I turisti stranieri hanno speso di media in Albania 52 euro a persona al giorno lo scorso anno, mentre il loro soggiorno medio – stando ai dati riportati dall’istituto di statistica albanese (INSTAT) – è stato di 4.3 giorni.

I dati, elaborati dalla rivista economica albanese Monitor, hanno evidenziato come a soggiornare di più per vacanza siano i turisti che arrivano dal Kosovo e che il 76% dei visitatori totali abbia scelto di trascorrere le vacanze in hotel.

I turisti italiani, invece, sono coloro che spendono maggiormente in vacanza in Albania (circa 81 euro a persona al giorno). Seguono i visitatori dal Montenegro (che spendono di media 60 euro al giorno a persona) e quelli dalla Grecia (che spendono di media 59 euro al giorno a persona).

I turisti dal Kosovo, pur essendo in numero maggiore, spendono ‘soltanto’ 43 euro al giorno a persona; valore inferiore anche a quello dei turisti macedoni, i quali spendono 46 euro al giorno a persona.

Per conoscere l’Albania turistica vi invitiamo a seguire turismo.al , un portale in italiano sul turismo albanese.