Se parti per l’Albania, evita le solite cose di un turista, come per esempio tanti soldi in contanti.

Non importa il punto di partenza, tanto prima, comunque dovrai rispondere ad alcune domande molto interessanti sulla partenza (sperando che tu sia di buon umore, a meno che la pazzia non faccia parte nel tuo umore preferito).

– Quanto ti fermi?

– Cosa hai intenzione di fare?

– Chi incontrerai?

– Andrai in qualche altro posto diverso oltre che in Albania? .. ecc ecc.,

Tali domande che normalmente hanno una sola risposta – “Ma vai a fa… ?”

Ma tornerai alla normalità, una volta salito a bordo dell’aereo.

Se non padroneggi la lingua albanese e non conosci la cultura, ti sarà difficile capire che le persone che si aiutano a vicenda, che aiutano una persona anziana, una donna o una madre con bambini. Non sono parenti, e non hanno legami di sangue ma si sono conosciuti pochi minuti dalla precedenza.

Inizierai a sentirti a tuo agio o fortunato in quel momento, perché prima hai sentito troppo “detti sugli albanesi”.

Ah, forse in qualche occasione, sentirai alcune persone surriscaldarsi… non preoccuparti, parlano solo appassionatamente ed è normale.

Poi verrà il momento, quando arriva l’annuncio dalla cabina di pilotaggio che tra 10-15 minuti l’aereo atterrerà, quindi devi prendere le precauzioni necessarie (come lo stripping delle cinture di sicurezza, ecc.)

Questo è un momento davvero spaventoso. Soprattutto se sei dalla parte della finestra.

Vedrai parti di montagna lacerate e, anche se hai la giusta immaginazione, non ti aiuteranno a capire i meravigliosi dipinti di paesaggi che c’erano.

Vedrai gli enormi resti di alcune fabbriche un tempo giganti che impiegavano decine di migliaia di lavoratori.

Vedrai…

Vedrai nuovi “appartamenti”, fatti con noncuranza, brutalmente incuranti nei campi, trame, vicino ai fiumi … paesaggi eternamente derubati, dove non si poteva costruire una “casa”. Punti di riferimento, architettura, abitazioni distorte adiacenti, che ti danno l’impressione che, un Dio ubriaco li avesse messi tutti lì, o semplicemente per rabbia perché aveva litigato con la moglie.

Una volta atterrato l’aereo, tutto torna alla normalità umana.

La Polizia è educata e pronta ad aiutarti..molte persone in attesa dei loro parenti, dove l’emozione e l’entusiasmo di vederli vengono letti chiaramente e infine il cortese tassista di nome. Hmm, che ti fa un buon prezzo e che ti sembrerà di sapere o conoscere il suo nome … ma che in realtà è solo un tassista che appena si siede, con un tono non negoziabile, ti dice “Mettiti la cintura”.

Non essere sorpreso: quando le cameriere ti trattano come fossi un “Re”, non ti conoscono, fa parte della cultura.

Non essere sorpreso: che quando vai a comprare qualcosa e stai cercando di spendere meno … e ti aiutano, non ti conoscono, fa parte nella loro cultura.

Non essere sorpreso: quando incontri persone amichevoli e amorevoli … non perché ti conoscano … fa parte della cultura.

Non essere sorpreso: quando guardi giovani uomini e donne che sono ben vestite, non è una sfilata … sono fatti così.

Non essere sorpreso: quando incontri persone molto laboriose e molto povere che vogliono offrirti “un caffè” con tanto amore e con il cuore.

Non essere sorpreso: quando sul “Crimine” e la “Droga” che hai letto e sentito non lo vedrai e sentirai per strada, come nel paese da cui provieni … ma se ti manca e vuoi sapere, basta accendere la TV o Facebook – ed è lì … sui notiziari, articoli, statuto … ma se senti davvero il bisogno di guardarlo e sentirlo fino all’osso … vedi il parlamento, ascolta i politici, guarda gli spettacoli politici … leggi ogni riga, parola, lettera .. di coloro che vivono con e come risultato di ciò che scrivono ..

Non essere sorpreso ..

E io, come te, vedo questo come un crimine contro una società, un popolo.

Lo vedo mentre lo faccio, come una missione per eliminare ogni sorriso dalla vita di quelle persone meravigliose che hai incrociato e incontrato.

Lo vedo come te, come un bombardamento fatale di investimenti, imprese e la creazione o lo sviluppo di un paese.

Non essere sorpreso che né la legge né Dio li punisce e condanna.

Questi sono i criminali e la feccia che rendono infelice questa gente.

Sì!

È un popolo vitale, poiché nessun essere umano potrebbe resistere a questa barbarie politica e mediatica che si chiama terrorismo. In tutto il mondo civilizzato, è semplicemente chiamato un’opinione diversa e libertà di parola.

Non essere sorpreso.

Continua a goderti le meraviglie umane che questo posto ha da offrire … ma spegni la TV, non sfogliare i giornali e Facebook e divertiti.

Forse un giorno intellettuali e persone che adorano questo posto si sveglieranno e diranno:

Basta!!!