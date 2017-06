Per via di rafforzamenti delle misure di sicurezza nell’area Schengen si raccomandano i cittadini albanesi residenti in Albania che viaggiano in Italia o verso l’Europa di essere provvisti di:

Passaporto Biometrico valido anche nei successivi 3 mesi dalla partenza

Dichiarazione di Ospitalità o Pernottamento in Hotel

Biglietto di Andata e Ritorno (entro 90 giorni)

Liquidità sufficiente (50€ al giorno se non si ha una Dichiarazione di ospitalità)

Assicurazione sanitaria per la permanenza

Segui le istruzioni e viaggia in tranquillità!

Photo credit e info aggiornate: Ernest Airlines