Turismo, Valona invasa dai visitatori stranieri

Anche se ancora a Giugno, sono molti i turisti che scelgono il lungomare di Valona per passare piacevoli giornate in spiaggia.

Una gran parte di loro sono di nazionalità russa. Secondo gli operatori turistici, ogni giorno a Valona arrivano circa 250 turisti russi e alcuni hotel – ma anche alcuni appartamenti in affitto sul lungomare – sono stati prenotati da loro per i prossimi due mesi.

Nelle interviste per l’emittente televisiva Top Channel, i visitatori hanno dichiarato di essere felici per la meta turistica scelta. Secondo loro, il turismo in Albania deve ancora migliorare ma le bellezze naturali offerte dal paese delle aquile e da Valona in particolare sono meravigliose e, inoltre, il tutto è reso ancora più bello dal cibo di qualità offerto:

“Vengo dalla Russia, da Mosca. E’ la mia prima volta in Albania. Il cibo è ottimo, ci sono molti ristoranti con menù italiani ed anche economici.” – dice una turista.

“E’ veramente fantastico qui. Pulito, organizzato e con una spiaggia fantastica; una bella esperienza.” – dice un’altra turista arrivata dalla Russia.

Oltre ai tanti visitatori russi, sono arrivati e continuano ad arrivare in molti anche dalla Polonia e dalla Svezia. Anzi, alcuni di loro hanno addirittura comprato casa a Valona visto che ormai erano al terzo anno consecutivo che trascorrevano le vacanze in Albania e, per questo, hanno deciso di comprare direttamente casa.

“Sto alloggiando a casa di mio fratello, lì sulla collina. Abbiamo comprato casa qui in Albania. E’ molto bello qui; le spiagge sono meravigliose, perfette sia per i giovani che per gli adulti.” – ha dichiarato un’altra turista russa.

2018: un’invasione di turisti stranieri

L’Albania sta diventando sempre più un paese preferito dagli stranieri, sia per il turismo che per le visite di lavoro o d’affari come anche per i servizi medici. I dati dall’Istituto Albanese di Statistica (Instat) evidenziano che nei primi tre mesi dell’anno, quindi Gennaio-Febbraio-Marzo, sono arrivati in Albania circa 677.000 cittadini stranieri; un valore che ha registrato un evidente aumento (+12,5%) rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Dati che, secondo le previsioni, dovrebbero aumentare ancora molto di più durante la stagione estiva considerando che già molti hotel sono stati prenotati, per lo più da cittadini dei paesi nordici e da cittadini ucraini (anche loro sempre più attirati dall’Albania).

Rusët “pushtojnë” Vlorën