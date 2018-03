Quanto spende un albanese in vacanza all’estero? E’ record nel 2017

L’anno scorso l’Albania è stata la scoperta dei turisti stranieri che hanno affollato il paese da sud a nord, utilizzando le varie alternative di turismo: il mare, la montagna, l’avventura o una gita culturale.

D’altra parte, tuttavia, anche i cittadini albanesi non sono rimasti con le mani in mano, esplorando diversi paesi del mondo.

Non è un caso, infatti, che secondo i dati pubblicati dalla Banca d’Albania, le spese dei cittadini albanesi all’estero hanno raggiunto un valore record nel 2017: in totale sono andati all’estero circa 1,3 miliardi di euro, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente.

Una cifra importante che rimane comunque inferiore alle spese dei turisti stranieri in Albania, che ammontano a circa 1,7 miliardi di euro; un saldo, quindi, positivo di circa 445 milioni che evidenzia una crescita importante dal punto di vista del settore turistico per l’Albania, dato che solo cinque anni fa, nel 2013, il saldo era negativo e ammontavo a -7 milioni di euro.

Turismo degli albanesi: la Turchia la destinazione preferita

In totale sono 63.000 i turisti albanesi che hanno viaggiato da e per la Turchia, precisamente ad Adalia, nel 2017; una crescita esponenziale del 53% rispetto al 2016.

Nel giro di due anni il numero degli albanesi che preferisce trascorrere le vacanze in Turchia è quasi raddoppiato: nel 2015 l’indice numerico dei passeggeri che hanno volato verso Adalia era di 35.000; nel 2016 ha registrato una crescita del 16% nonostante la Turchia fosse stata coinvolta in una golpe militare che però non ha spaventato i cittadini albanesi, che anzi si sono fatti attrarre da prezzi più vantaggiosi ed economici.

Adalia, nello specifico, rimane la destinazione favorita per il rapporto qualità-prezzo, per l’ampia gamma di pacchetti offerta soprattutto per le famiglie e per la facilità di raggiungimento grazie a voli charter.

Numero di stranieri in Albania: record nel 2017

Secondo le statistiche pubblicate dall’Istituto di Statistica Albanese (Instat), l’Albania è stata visitata da un numero record di stranieri nel 2017.

In totale, 5,1 milioni di stranieri sono entrati in Albania, con un incremento del 8,1% rispetto al 2016.

Quasi la metà di loro è arrivata nel Paese delle Aquile per motivi turistici; in primis i cittadini del Kosovo, seguiti da macedoni, montenegrini, greci e italiani.

La crescita è proseguita per i primi mesi del 2018, dove il numero di stranieri è stato pari a 423.000 registrando una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2017.