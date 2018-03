The Independent: perché visitare l’infelice Albania

I paesi dei Balcani non hanno avuto un ottimo piazzamento nella classifica delle nazioni più felici pubblicata dall’ONU qualche giorno fa: in particolar modo Bosnia e Albania, le due più infelici secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nonostante questo, tuttavia, il prestigioso quotidiano britannico The Independent ha dedicato un articolo per queste nazioni dei Balcani, consigliando di ‘ignorare la classifica dell’ONU perché questi paesi sono tra i migliori in Europa’.

“Quando ho chiesto a me stessa i miei due paesi preferiti al mondo, ho optato per Bosnia ed Albania. E non sono una turista principiante.” – scrive la giornalista Sophie Bucan.

“Sarajevo è una delle capitali più belle della Terra. E’ una città dalle colline scintillanti e dall’imponente architettura austroungarica. La gente del posto vuole raccontarvi le loro storie ed ascoltare le vostre.”

Poi si passa alla descrizione e all’elogio dell’Albania, al 112esimo della classifica sull’indice della felicità dell’ONU:

“L’Albania può anche avere un punteggio inferiore nell’indice della felicità rispetto alla Palestina, ma la cosa non è percepita sul terreno. Alcuni dei miei ricordi di viaggio più belli arrivano da questo paese misterioso, isolato quasi interamente dal mondo durante la dittatura comunista di Enver Hoxha.

Ricordo di aver soggiornato per una settimana in una fortezza (il castello di Krujë ) mangiando cibo fatto in casa ogni sera all’interno di mura costruita durante il V secolo.

Più a Nord, tra le montagne di Theth (una delle migliori mete escursionistiche sconosciute in Europa) ho bevuto rakìa con una famiglia del posto, che mi ha presentato anche all’orso del vicino.”

Nei Balcani, conclude la giornalista, c’è qualcosa di diverso e magico che non c’è negli altri paesi:

“C’è qualcosa nei Balcani che mi commuove in un modo in cui le colline toscane o i famosi panorami del Sud della Francia non farebbero mai. Il tragitto sul treno da Bar, sulla costa adriatica del Montenegro, a Belgrado è uno dei viaggi più belli che abbia mai fatto: mi sono trovata seduta in una carrozza vecchio stile, sentendomi un personaggio di un film sulla Guerra Fredda.”