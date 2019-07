“Avevamo deciso di iniziare il nostro viaggio a Corfù, per evitare il caos e le spese della capitale, Tirana. Dall’altra parte dello stretto, la sagoma montuosa dell’Albania arrivò e andò in modo allettante in un alone di nuvole, così quando l’aliscafo finalmente entrò nel porto di Saranda, fu uno shock trovare una giungla di grattacieli a casaccio che abbracciava la riva”, è così che inizia il viaggio di Fiona Dunlop insieme al suo compagno nel profondo sud, alla ricerca di gioielli bizantini, pittoresche case d’epoca ottomane, moschee, castelli e ristoranti.

“Non puoi perderti, l’Albania ha solo una strada, arriva fino in Kosovo”, aveva esultato il loro autista al porto.

In questa curiosa capsula del tempo in cui le auto private sono in circolazione solo da 25 anni, il doppio parcheggio, la guida irregolare e i cartelli stradali poco chiari sono diventati parte della ricca esperienza. La robusta Mercedes e i SUV lucenti erano la norma, ma quando abbiamo superato un vecchio in bicicletta o un asino, si trattava di cambiare i secoli.

Le idiosincrasie si accumularono, non ultimo l’abitudine albanese di scuotere la testa per significare sì, e annuire per no. Il linguaggio stesso è diverso da qualsiasi altro, anche se cosparso di importazioni italiane.

La prima destinazione di Fiona era il sito del patrimonio mondiale dell’Unesco di Butrint , appena a sud di Saranda . Sparsi su una penisola selvaggia e boscosa e accessibili attraverso un groviglio di sentieri senza segno è un incredibile assortimento di edifici antichi greci, romani, bizantini e veneziani, nonché un piccolo museo superbo.

Riemersi, si sono diretti verso la magnifica sorgente di Syri i Kaltër “era come un miraggio, o forse una fiaba albanese, perché poco dopo abbiamo avvistato quel lupo, la lingua fuori. Non solo lui, ma anche cavalli selvaggi, greggi di pecore e mandrie di capre”

Gjirokastra, la città di pietra è statala loro prossima fermata. Gjirokastër è rinomata per il suo castello e il suo armonioso quartiere ottomano, anche noi di Albania News le abbiamo dedicato un reportage qualche tempo fa.

Fiona ne parla anche del sorprendente e agghiacciante rifugio antiaereo, un labirinto di tunnel sotterranei e uffici e un incredibile riflesso della paranoia del regime di Enver Hoxha, il dittatore che governò l’Albania dal 1944 al 1985.

“Gocce vertiginose, ripide montagne rocciose e chiazze di industria leggera ci hanno accompagnato sempre verso nord, lungo l’autostrada principale che taglia il paese lungo l’ampio, argenteo fiume Vjosa. Altre rovine antiche ci attendevano una strada sterrata che, lentamente, ci portò a Byllis, una città illirica di 2500 anni, ossessionante e deserta, prima di raggiungere Berat – per me la stella dello spettacolo.”

Il loro viaggio è continuato a Berat , un luogo hanno capito come il cristianesimo, l’islam, il bektashi (un filone di sufismo) e l’ebraismo coesistessero armoniosamente per secoli in Albania. Questa tolleranza lo si vede da una moschea del sultano del XV secolo, ancora in uso, un teqe (santuario sufi), un piccolo museo ebraico e infine una grandiosa cattedrale ortodossa, il tutto a distanza di distanza l’uno dall’altro.

L’Albania è un paese molto mediterraneo. Così The Guardian ha scoperto che l’Albania è un crocevia culturale illuminante in cui si incontrano la Grecia, l’Italia e i Balcani.

Siete tutti i benvenuti nella bellissima Albania

Fonte: The Guardian